Ben Spies ha sconsigliato a Toprak Razgatlioglu di partecipare alla MotoGP

Come Toprak Razgatlioglu, Ben Spies ha vinto un titolo del campionato mondiale Superbike con la Yamaha. Il texano non voleva che il 27enne facesse il suo stesso errore e passasse alla MotoGP.

Ben Spies ha avuto una breve carriera nel campionato mondiale Superbike. Tre volte campione AMA, il texano ha partecipato al campionato mondiale con la Yamaha nel 2009 e ha vinto in modo spettacolare come esordiente. È stato il primo trionfo in assoluto della Yamaha in Superbike e Spies è stato premiato con il passaggio alla MotoGP.

Ma la presunta classe regina si è rivelata la mossa sbagliata per l'americano. Dopo 55 gare con Yamaha e Ducati, numerose cadute e infortuni, Spies ha chiuso la sua carriera nel 2013.

Toprak Razgatlioglu si è assicurato il secondo titolo nella massima categoria del campionato mondiale di produzione nel 2021. Il turco ha anche accarezzato l'idea di passare alla MotoGP, ma ha posto come condizione un team di lavoro. Tuttavia, la Yamaha non gli ha mai fatto un'offerta del genere.

Sulla base della sua esperienza, Spies non consiglierebbe il passaggio alla serie prototipo a nessun pilota della Superbike. "È solo che non si sente. Tutto è più rigido, la moto e gli pneumatici. In confronto, sulla Superbike si sente tutto. C'è meno aderenza, ma il feedback c'è", ha dichiarato l'ormai 39enne al podcast Gypsy Tales di Sam Zink. "Il mio stile di guida non era generalmente adatto alla MotoGP. Era un po' come Toprak Razgatlioglu, che metto quasi sullo stesso piano di Marc Márquez in termini di talento. Gli ho parlato dopo i test con la M1 e gli ho detto che sarebbe stato difficile per lui".

In cerca di una nuova sfida, Razgatlioglu ha notoriamente deciso di passare alla BMW per il campionato mondiale Superbike 2024.

La situazione è stata simile per il campione del mondo record Jonathan Rea, che a volte ha preso in considerazione l'idea di entrare in MotoGP, ma ha incontrato scarso interesse e ha quindi deciso di rimanere nel campionato mondiale Superbike. "Jonathan Rea è un altro pilota che ha abbastanza talento per correre in MotoGP, ma dovrebbe cambiare il suo stile", dice Spies. "Probabilmente ha pensato che sarebbe stato meglio rimanere in SBK e vincere titoli piuttosto che andare in MotoGP".