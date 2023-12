Ben Spies aconselhou Toprak Razgatlioglu contra o MotoGP

Tal como Toprak Razgatlioglu, Ben Spies ganhou o título do Campeonato do Mundo de Superbikes com a Yamaha. O texano não queria que o jovem de 27 anos cometesse o mesmo erro que ele e mudasse para o MotoGP.

Ben Spies teve uma carreira curta no Campeonato do Mundo de Superbike. Três vezes campeão da AMA, o texano entrou no campeonato do mundo com a Yamaha em 2009 e venceu-o de forma espetacular como estreante. Foi o primeiro triunfo de sempre da Yamaha em Superbike e Spies foi recompensado com uma mudança para o MotoGP.

Mas a suposta classe rainha acabou por ser o passo errado para o americano. Depois de 55 corridas com a Yamaha e a Ducati, muitos acidentes e lesões, Spies terminou a sua carreira em 2013.

Toprak Razgatlioglu garantiu o segundo título na categoria principal do campeonato mundial de produção em 2021. O turco também brincou com a ideia de subir para o MotoGP, mas colocou como condição uma equipa de trabalho. No entanto, a Yamaha nunca fez tal oferta.

Com base na sua experiência, Spies não recomendaria uma mudança para a série de protótipos a nenhum piloto de Superbike. "É que não se consegue sentir. Tudo é mais rígido, a mota e os pneus. Em comparação, sente-se tudo na superbike. Temos menos aderência, mas o feedback é maior", disse o piloto de 39 anos no podcast Gypsy Tales de Sam Zink. "O meu estilo de condução não era geralmente adequado para o MotoGP. Era um pouco como Toprak Razgatlioglu, que eu coloco quase no mesmo nível de Marc Márquez em termos de talento. Falei com ele depois dos testes com a M1 e disse-lhe que seria difícil para ele."

Em busca de um novo desafio, Razgatlioglu decidiu mudar para a BMW para o Campeonato do Mundo de Superbike de 2024.

A situação foi semelhante para o recordista mundial Jonathan Rea, que por vezes considerou a hipótese de entrar no MotoGP, mas encontrou pouco interesse e, por isso, decidiu permanecer no Campeonato do Mundo de Superbike. "Jonathan Rea é outro piloto que tem talento suficiente para correr no MotoGP - mas teria de mudar o seu estilo", diz Spies. "Provavelmente pensou que seria melhor ficar no SBK e ganhar títulos do que ir para o MotoGP."