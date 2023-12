L'annuaire du championnat du monde de Superbike 2023 est disponible dès maintenant

Le lendemain de la finale de cette année à Jerez, le championnat du monde de Superbike 2024 a débuté, comme le définit le règlement de ce championnat du monde proche de la série. Avec le passage de Toprak Razgatlioglu chez BMW et de Jonathan Rea chez Yamaha, la nouvelle saison est attendue avec impatience et les tests hivernaux réalisés jusqu'à présent ont été suivis avec une intensité rarement égalée.

Mais c'est maintenant la pause et les roues s'arrêtent jusqu'au test de Jerez le 24 janvier. Une bonne occasion de se remémorer les moments forts de la saison passée. Il suffit de penser à l'incroyable série de victoires d'Álvaro Bautista (Ducati) en début de saison et aux duels spectaculaires entre l'Espagnol et Toprak Razgatlioglu (Yamaha) lors des meetings de Portimão et de Jerez. Ou encore la pole surprise de Garrett Gerloff (BMW) à Magny-Cours et les podiums de la recrue Dominique Aegerter (Yamaha) à Jerez.

