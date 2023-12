Anuário do Campeonato do Mundo de Superbike de 2023 já está disponível

O anuário oficial do Campeonato do Mundo de Superbike de 2023 está disponível com alguns dias de atraso. Encomende-o rapidamente e estará debaixo da árvore de Natal a tempo.

O Campeonato do Mundo de Superbike de 2024 começou no dia seguinte à final deste ano em Jerez, conforme definido nos regulamentos do campeonato mundial baseado na produção. Com Toprak Razgatlioglu a mudar-se para a BMW e Jonathan Rea para a Yamaha, a nova época é aguardada com grande expetativa e os testes de inverno até agora foram seguidos mais intensamente do que nunca.

Mas agora é uma pausa e as motos estão paradas até ao teste de Jerez a 24 de janeiro. Uma boa oportunidade para rever os pontos altos da época passada. Basta pensar na incrível série de vitórias de Álvaro Bautista (Ducati) no início da época e nos espectaculares duelos entre o espanhol e Toprak Razgatlioglu (Yamaha) nos encontros de Portimão e Jerez. Ou a surpreendente pole position de Garrett Gerloff (BMW) em Magny-Cours e o pódio do estreante Dominique Aegerter (Yamaha) em Jerez.

Tudo isto e muito mais será incluído na história do campeonato do mundo de produção e, naturalmente, também será mencionado no tradicional anuário, que já está disponível e é um ótimo presente de Natal para um fã. O preço de venda recomendado para o livro com ilustrações de alta qualidade e muita informação de base é de 48 euros.