Nicolò Bulega (Ducati) aprovechó su segunda oportunidad

Siendo un adolescente, Nicolò Bulega se hizo un nombre como gran talento. El italiano ganó la categoría PreGP en 2012 y 2013, siguió en 2015 como campeón del Mundial Junior de Moto3 y luego entró en el Campeonato del Mundo de Moto3, compitiendo en Moto2 a partir de 2019. Pero tras dos años dispares, llegó su fin en el paddock de GP.

"Cuando gané el Mundial Junior en 2015, todo el mundo hablaba de mí como el próximo campeón de MotoGP", recuerda Bulega. "Había muchas cosas que no quería oír. Me metieron más presión y yo no necesitaba eso entonces: era demasiado joven. En mi primer año en el campeonato del mundo, sólo tenía 16 años. Sólo me divertía con mi moto. Quizá no estaba preparado para sentir mucha presión. Y cuando llegas a un punto en el que ya no disfrutas pilotando una moto o corriendo en circuitos, eso es exactamente lo que me pasa a mí. Los dos últimos años en Moto2 fueron especialmente malos para mí".

El cambio al paddock del Campeonato del Mundo de Superbike significó un nuevo comienzo para el piloto de 24 años; Bulega volvió a florecer en el equipo Aruba.it Ducati Supersport. Después de terminar cuarto en el Campeonato del Mundo en su primer año, dominó la temporada 2023 con 16 victorias y se convirtió en el primer Campeón del Mundo Ducati en la categoría intermedia.

"Llegué a este campeonato en una mala situación y mentalidad", admitió el piloto de Ducati. "Cuando llegué a este paddock, sabía en mi interior que era mi última oportunidad de convertirme en piloto profesional. Ha sido una segunda oportunidad para mí y he disfrutado mucho estos dos años. Nuestro objetivo era ganar el campeonato con mi equipo y conmigo, y al final lo hemos conseguido. Somos campeones del mundo, ¡no sólo "yo" soy campeón del mundo! Ha sido una temporada que recordaré el resto de mi vida".

Desde el 5 de septiembre es oficial que Bulega se unirá a la estrella de Ducati Álvaro Bautista en el Campeonato del Mundo de Superbike de 2024.