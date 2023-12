Nicolò Bulega (Ducati) a saisi sa deuxième chance

Adolescent, Nicolò Bulega a fait parler de lui comme d'un grand talent. En 2012 et 2013, l'Italien a remporté la catégorie PreGP, puis en 2015, il a enchaîné en tant que champion du championnat du monde junior Moto3, avant d'intégrer le championnat du monde Moto3 et de disputer la Moto2 à partir de 2019. Mais après deux années mitigées, c'en était fini du paddock des GP.

"Lorsque j'ai remporté le championnat du monde junior en 2015, tout le monde parlait de moi comme du prochain champion de MotoGP", se souvient Bulega. "C'était beaucoup de choses que je ne voulais pas entendre. Ils me mettaient plus de pression et je n'avais pas besoin de ça à l'époque - j'étais trop jeune. Lors de ma première année en championnat du monde, je n'avais que 16 ans. Je m'amusais simplement avec ma moto. Je n'étais peut-être pas préparé à ressentir une grande pression. Et quand vous arrivez à un point où vous n'avez plus de plaisir à conduire une moto ou à rouler sur des circuits, c'est exactement ce qui m'arrive. Les deux dernières années en Moto2 ont été particulièrement mauvaises pour moi".

Le passage dans le paddock du championnat du monde Superbike a signifié un nouveau départ pour le jeune homme de 24 ans ; dans l'équipe Supersport d'Aruba.it Ducati, Bulega s'est à nouveau épanoui. Après une quatrième place au championnat du monde la première année, il a dominé la saison 2023 avec 16 victoires et est devenu le premier champion du monde Ducati dans la catégorie moyenne.

"Je suis arrivé dans ce championnat dans une mauvaise situation et une mauvaise mentalité", a admis le pilote Ducati. "Quand je suis arrivé dans ce paddock, je savais intérieurement que c'était ma dernière chance de devenir pilote professionnel. Pour moi, c'était une deuxième chance et j'ai vraiment apprécié ces deux années. Notre objectif était de gagner le championnat avec mon équipe et moi, et nous l'avons finalement fait. Nous sommes champions du monde, pas seulement 'moi' ! C'était une saison dont je me souviendrai toute ma vie".

Depuis le 5 septembre déjà, il est officiel que Bulega rejoindra la star Ducati Álvaro Bautista dans le championnat du monde Superbike 2024.