Nicolò Bulega (Ducati) ha sfruttato la sua seconda opportunità

Da adolescente, Nicolò Bulega si è fatto conoscere come un grande talento. L'italiano ha vinto la categoria PreGP nel 2012 e nel 2013, ha fatto seguito nel 2015 come campione del Campionato mondiale Moto3 Junior e poi è entrato nel Campionato mondiale Moto3, gareggiando in Moto2 dal 2019. Ma dopo due anni contrastanti, è stata la fine del paddock GP.

"Quando ho vinto il Campionato del Mondo Junior nel 2015, tutti parlavano di me come del prossimo campione della MotoGP", ricorda Bulega. "C'erano molte cose che non volevo sentire. Mi mettevano più pressione e allora non ne avevo bisogno: ero troppo giovane. Nel mio primo anno di campionato mondiale avevo solo 16 anni. Mi stavo solo divertendo con la mia moto. Forse non ero pronto a sentire molta pressione. E quando si arriva a un punto in cui non ci si diverte più a guidare una moto o a correre sui circuiti, è esattamente quello che mi è successo. Gli ultimi due anni in Moto2 sono stati particolarmente negativi per me".

Il passaggio al campionato mondiale Superbike ha significato un nuovo inizio per il 24enne; Bulega è sbocciato nuovamente nel team Aruba.it Ducati Supersport. Dopo il quarto posto nel Campionato del Mondo al suo primo anno, ha dominato la stagione 2023 con 16 vittorie ed è diventato il primo Campione del Mondo Ducati nella categoria intermedia.

"Sono arrivato a questo campionato con una situazione e una mentalità sbagliate", ha ammesso il pilota Ducati. "Quando sono arrivato in questo paddock, sapevo dentro di me che questa era la mia ultima possibilità di diventare un pilota professionista. Per me è stata una seconda occasione e mi sono davvero divertito in questi due anni. Il nostro obiettivo era vincere il campionato con me e la mia squadra, e alla fine ce l'abbiamo fatta. Siamo campioni del mondo, non solo "io" sono campione del mondo! È stata una stagione che ricorderò per il resto della mia vita".

Dal 5 settembre è ufficiale che Bulega affiancherà la stella della Ducati Álvaro Bautista nel Campionato Mondiale Superbike 2024.