Nicolò Bulega (Ducati) aproveitou a sua segunda oportunidade

Ainda adolescente, Nicolò Bulega afirmou-se como um grande talento. O italiano venceu a categoria PreGP em 2012 e 2013, seguiu-se em 2015 como campeão do Campeonato do Mundo Júnior de Moto3 e depois entrou no Campeonato do Mundo de Moto3, competindo em Moto2 a partir de 2019. Mas, depois de dois anos mistos, foi o fim do paddock de GP.

"Quando ganhei o Campeonato do Mundo Júnior em 2015, toda a gente falava de mim como o próximo campeão de MotoGP", recorda Bulega. "Havia muitas coisas que eu não queria ouvir. Colocaram mais pressão sobre mim e eu não precisava disso na altura - era demasiado jovem. No meu primeiro ano no campeonato do mundo, tinha apenas 16 anos. Estava apenas a divertir-me com a minha moto. Talvez não estivesse preparado para sentir muita pressão. E quando se chega a um ponto em que já não se gosta de andar de mota ou de correr em circuitos, é exatamente isso que me acontece. Os últimos dois anos na Moto2 foram particularmente maus para mim."

A mudança para o paddock do Campeonato do Mundo de Superbike significou um novo começo para o jovem de 24 anos; Bulega floresceu novamente na equipa Aruba.it Ducati Supersport. Depois de terminar em quarto lugar no Campeonato do Mundo no seu primeiro ano, dominou a temporada de 2023 com 16 vitórias e tornou-se o primeiro Campeão do Mundo Ducati na categoria intermédia.

"Cheguei a este campeonato numa situação e mentalidade más", admitiu o piloto da Ducati. "Quando cheguei a este paddock, sabia que esta era a minha última oportunidade de me tornar um piloto profissional. Foi uma segunda oportunidade para mim e gostei muito destes dois anos. O nosso objetivo era ganhar o campeonato com a minha equipa e comigo, e no final conseguimos. Somos campeões do mundo, não sou apenas "eu" que sou campeão do mundo! Foi uma época que vou recordar para o resto da minha vida".

É oficial desde 5 de setembro que Bulega vai juntar-se à estrela da Ducati, Álvaro Bautista, no Campeonato do Mundo de Superbike de 2024.