Jonathan Rea : il a été sa plus grande déception

Comme l'année précédente, Jonathan Rea a terminé le championnat du monde de Superbike 2023 en troisième position, mais cette position est un peu flattée. En effet, le pilote de 36 ans n'a gagné qu'une course au lieu de six en 2022 avec sa Kawasaki ZX-10RR et n'est monté sur le podium que dans 18 courses au lieu de 30. Il faut remonter loin dans les statistiques pour trouver une plus mauvaise récolte du recordman du monde - même en 2014, lors de sa dernière année chez Honda, il avait fêté quatre victoires !

Pour Rea aussi, la saison a été décevante, ce qui l'a finalement poussé à passer chez Yamaha après neuf ans. L'homme aux 119 victoires en Superbike a connu son pire moment dès la deuxième épreuve sur le circuit de Mandalika, où il s'est classé 8e sur la grille de départ en Superpole, puis 9e et 4e de la première course et de la course Superpole, avant de chuter en deuxième manche.

"L'Indonésie a été mon pire week-end. Nous n'avons pas été compétitifs pendant tout le week-end. C'était dur à avaler", a déclaré le Nord-Irlandais à WorldSBK. "J'attendais beaucoup plus de moi-même dans l'ensemble. Ce que j'ai livré en partie a été une grande déception pour moi".

Rea a exprimé sa reconnaissance à l'égard d'Álvaro Bautista (Ducati) et surtout de Toprak Razgatlioglu (Yamaha), qui a su retarder l'échéance du titre grâce à des duels épiques jusqu'à la finale de Jerez.

"Cette saison a aussi été une surprise", a déjà déclaré Rea en pensant à 2024 : "Toprak quitte Yamaha et j'ai eu de grosses difficultés et je quitte à nouveau Kawasaki. Il y a eu des moments inattendus".