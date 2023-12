Jonathan Rea: è stato lui stesso la sua più grande delusione

Proprio come l'anno precedente, Jonathan Rea ha concluso il Campionato Mondiale Superbike 2023 al terzo posto, ma questa posizione sembra un po' lusinghiera. Il 36enne ha vinto una sola gara in sella alla Kawasaki ZX-10RR, invece delle sei del 2022, ed è salito sul podio in sole 18 gare, invece che in 30. Bisogna guardare molto indietro nelle statistiche per trovare un bottino peggiore per il campione del mondo dei record: persino nel 2014, il suo ultimo anno con la Honda, ha festeggiato quattro vittorie!

La stagione è stata una delusione anche per Rea, che alla fine lo ha spinto a passare alla Yamaha dopo nove anni. Il 119 volte vincitore della Superbike ha toccato il suo punto più basso nel secondo evento sul Mandalika Circuit, quando ha ottenuto l'8° posto in griglia in Superpole, un gestibile 9° e 4° posto nella prima gara e nella Superpole e una caduta nella seconda gara.

"L'Indonesia è stato il mio peggior weekend. Non siamo stati competitivi per tutto il weekend. È stata dura da digerire", ha detto il nordirlandese al WorldSBK. "Mi aspettavo molto di più da me stesso. Quello che ho fatto a tratti è stata una grande delusione per me".

Rea ha elogiato Álvaro Bautista (Ducati) e in particolare Toprak Razgatlioglu (Yamaha), che è riuscito a ritardare la decisione del titolo con epici duelli fino al finale di Jerez.

"La stagione è stata anche una sorpresa", ha detto Rea, guardando al 2024: "Toprak lascia la Yamaha e io ho avuto molte difficoltà e sto lasciando di nuovo la Kawasaki. Ci sono stati momenti inaspettati".