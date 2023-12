Jonathan Rea: Ele próprio foi a sua maior desilusão

O Campeonato do Mundo de Superbike de 2023 foi a pior época de Jonathan Rea em dez anos. O seis vezes campeão do mundo esperava mais de si próprio.

Tal como no ano anterior, Jonathan Rea terminou o Campeonato do Mundo de Superbike de 2023 em terceiro lugar, mas esta posição parece um pouco lisonjeira. O piloto de 36 anos venceu apenas uma corrida com a Kawasaki ZX-10RR em vez de seis em 2022 e terminou no pódio em apenas 18 corridas em vez de 30. É preciso olhar para trás nas estatísticas para encontrar um resultado pior para o campeão mundial recordista - mesmo em 2014, seu último ano na Honda, ele comemorou quatro vitórias!

A época foi também uma desilusão para Rea, o que acabou por o levar a mudar para a Yamaha após nove anos. O 119 vezes vencedor de Superbike viveu o seu ponto mais baixo no segundo evento no Circuito de Mandalika, quando terminou em 8º na grelha de partida na Superpole, um manejável 9º e 4º na primeira corrida e na corrida da Superpole e uma queda na segunda corrida.

"A Indonésia foi o meu pior fim de semana. Não fomos competitivos durante todo o fim de semana. Foi difícil de engolir," disse o Irlandês do Norte no WorldSBK. "Esperava muito mais de mim no geral. O que eu entreguei em partes foi uma grande deceção para mim."

Rea elogiou Álvaro Bautista (Ducati) e, em particular, Toprak Razgatlioglu (Yamaha), que foi capaz de adiar a decisão do título com duelos épicos até o final em Jerez.

"A temporada também foi uma surpresa", disse Rea, olhando para 2024. "Toprak está deixando a Yamaha e eu tive muitas dificuldades e estou deixando a Kawasaki novamente. Houve alguns momentos inesperados".