Jonathan Rea a vu la défaite de ManU contre le Bayern Munich

L'icône du Superbike Jonathan Rea a entrepris mardi une excursion passionnante pour assister au match de Ligue des Champions entre Manchester United et le FC Bayern Munich. Rea, 36 ans, est un admirateur de l'équipe de Manchester depuis son enfance et a transmis sa passion à ses deux fils.

Avec Jake (10 ans) et Tyler (8 ans), le sextuple champion du monde a fait le voyage de Belfast à Manchester. Dans l'une des loges privées, le nouveau venu chez Yamaha a ensuite profité avec ses fils du match contre les Bavarois de Munich et s'est également servi une bière Guinness. Les deux jeunes Rea ont eu droit à leur propre spectacle de magie dans la zone VIP de l'Arena avant le match.

C'est intéressant : Dans le sillage des Rea se trouvait également l'ancien coéquipier de Johnny chez Kawasaki, Alex Lowes, qui aura un nouveau coéquipier chez Kawasaki en 2024, l'Italien Axel Bassani.

L'invitation pour les stars des deux roues Rea et Lowes a été faite par la famille Capper, dont l'entreprise Chesshire Mouldings est le plus grand fabricant d'éléments d'escaliers sur l'île britannique et un sponsor privé des coureurs.

D'ailleurs, leur fils Tyler joue lui-même au football avec enthousiasme et succès dans le domaine de la relève. Les deux fils aiment également s'asseoir sur des VTT et des motocross pour enfants. Johnny Rea est en couple depuis 2008 avec Tarsh Weston, ancienne attachée de presse australienne du SBK.