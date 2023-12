Jonathan Rea ha visto il ManU perdere contro il Bayern Monaco



di Johannes Orasche - Traduzione automatica da Tedesco

Instagram/Jonathan Rea

Come Pecco Bagnaia, stella della Ducati in MotoGP, il nuovo arrivato in Yamaha Superbike Jonathan Reamit ha regalato ai suoi due figli una partita di calcio della Champions League prima di Natale.

SPEEDWEEK.COM fornisce questo articolo tradotto senza pubblicità.