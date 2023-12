Jonathan Rea viu o ManU perder com o Bayern de Munique

O ícone das Superbike Jonathan Rea fez uma viagem emocionante ao jogo do Manchester United na Liga dos Campeões contra o FC Bayern de Munique na terça-feira. Rea, de 36 anos, é um admirador da equipa de Manchester desde a infância e transmitiu essa paixão aos seus dois filhos.

Juntamente com Jake (10) e Tyler (8), o seis vezes campeão do mundo viajou de avião de Belfast para Manchester. Num dos camarotes privados, o recém-chegado da Yamaha assistiu ao jogo contra os bávaros de Munique juntamente com os seus filhos e serviu-se também de uma cerveja Guinness. Em vez disso, os dois jovens Rea assistiram ao seu próprio espetáculo de magia na área VIP do recinto, no período que antecedeu o jogo.

Interessante: O antigo companheiro de equipa de Johnny na Kawasaki, Alex Lowes, que terá um novo companheiro de equipa na Kawasaki em 2024, o italiano Axel Bassani, também estava a reboque dos Rea.

O convite para as estrelas das duas rodas Rea e Lowes foi feito pela família Capper, cuja empresa Chesshire Mouldings é o maior fabricante de elementos de escadas das Ilhas Britânicas e um patrocinador privado dos pilotos.

A propósito, o próprio filho Tyler joga futebol com entusiasmo e sucesso a nível juvenil. Os dois filhos também gostam de andar de bicicleta de montanha e de motocross para crianças. Johnny Rea mantém uma relação com o antigo assessor de imprensa da SBK australiana, Tarsh Weston, desde 2008.