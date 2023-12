Michael Rinaldi (Ducati) : son plan pour plus de succès

Après quatre années passées chez Aruba.it Ducati, Michael Rinaldi a dû céder sa place au champion du monde Supersport Nicolò Bulega. Rinaldi a certes remporté une victoire et neuf résultats dans le top 3 - plus que lors d'une autre saison - mais on attend davantage d'un pilote d'usine Ducati qu'une cinquième place au championnat du monde.

Mais le pilote de 27 ans reste lié à Ducati et a signé pour le championnat du monde Superbike 2024 avec l'équipe cliente Motocorsa. Techniquement, l'équipe de Lorenzo Mauri est bien placée, le prédécesseur de Rinaldis, Axel Bassani, a été le meilleur pilote privé en 2022 et 2022. Après le test de Jerez, les 31 octobre et 1er novembre, Rinaldi s'est montré confiant.

Certains estiment même que Rinaldi sera plus performant au sein de Motocorsa, l'équipe cliente de Ducati, que dans l'équipe officielle d'usine, car il aura moins de pression pour réussir. L'Italien est considéré comme l'un des meilleurs sur le plan de la conduite, mais il est sensible sur le plan mental.

"Ce que je voudrais changer à l'avenir, c'est aborder les week-ends de course avec plus de sérénité. Être simplement plus détendu et ne pas me mettre la pression", a déclaré Rinaldi à propos de la saison à venir. "J'ai ainsi déjà pu améliorer mes performances lors des quatre derniers meetings de la saison. En 2024, j'espère trouver ce que je veux - techniquement, mais aussi sur le plan humain, afin d'avoir le meilleur feeling possible dans le box et aussi sur la piste".

Mais l'amélioration des performances était aussi liée dans le temps à la confirmation de Bulega, ce qui a enlevé un poids des épaules de Rinaldi.