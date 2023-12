Michael Rinaldi (Ducati): il suo piano per un maggiore successo

Dopo quattro anni con Aruba.it Ducati, Michael Rinaldi ha dovuto lasciare il posto al Campione del Mondo Supersport Nicolò Bulega. Sebbene Rinaldi abbia ottenuto una vittoria e nove piazzamenti nei primi tre posti - più che in qualsiasi altra stagione - da un pilota ufficiale Ducati ci si aspetta molto di più di un quinto posto nel Campionato del Mondo.

Tuttavia, il 27enne rimarrà legato a Ducati e ha firmato con il team clienti Motocorsa per il Campionato Mondiale Superbike 2024. La squadra di Lorenzo Mauri è ben posizionata dal punto di vista tecnico e il predecessore di Rinaldi, Axel Bassani, è stato il miglior pilota privato nel 2022 e nel 2022. Dopo i test di Jerez del 31 ottobre/1 novembre, Rinaldi si è detto fiducioso.

Non pochi ritengono che Rinaldi possa addirittura ottenere risultati migliori nel team clienti Ducati Motocorsa che nel team ufficiale, perché ha meno pressioni sul successo. L'italiano è considerato uno dei migliori piloti, ma mentalmente sensibile.

"Quello che voglio cambiare in futuro è avere un approccio più rilassato ai weekend di gara. Essere più rilassato e non mettermi sotto pressione", ha detto Rinaldi riguardo alla prossima stagione. "Sono già riuscito a migliorare le mie prestazioni negli ultimi quattro incontri della stagione. Nel 2024 spero di trovare quello che voglio: tecnicamente, ma anche a livello umano, in modo da avere il miglior feeling possibile ai box e anche in pista".

Il miglioramento delle prestazioni è però legato anche alla conferma di Bulega, che ha tolto un peso a Rinaldi.