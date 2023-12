Michael Rinaldi (Ducati): O seu plano para ter mais sucesso

Quando tudo está bem, Michael Rinaldi pode competir com os melhores pilotos, mas raramente tem sido esse o caso este ano. O piloto da Ducati quer ficar menos no seu próprio caminho no Campeonato do Mundo de Superbike de 2024.

Após quatro anos com a Aruba.it Ducati, Michael Rinaldi teve de dar lugar ao Campeão do Mundo de Supersport Nicolò Bulega. Embora Rinaldi tenha conseguido uma vitória e nove resultados entre os três primeiros - mais do que em qualquer outra época - espera-se mais de um piloto da Ducati do que um quinto lugar no Campeonato do Mundo.

No entanto, o piloto de 27 anos vai continuar associado à Ducati e assinou com a equipa cliente Motocorsa para o Campeonato do Mundo de Superbike de 2024. A equipa de Lorenzo Mauri está bem posicionada tecnicamente e o antecessor de Rinaldi, Axel Bassani, foi o melhor piloto privado em 2022 e 2022. Após o teste de Jerez em 31 de outubro/1 de novembro, Rinaldi expressou a sua confiança.

Muitos acreditam que Rinaldi pode até ter um melhor desempenho na equipa Motocorsa, cliente da Ducati, do que na equipa de trabalho oficial, porque tem menos pressão para ter sucesso. O italiano é considerado um dos melhores pilotos, mas mentalmente sensível.

"O que quero mudar no futuro é adotar uma abordagem mais descontraída nos fins-de-semana de corrida. Estar mais descontraído e não me colocar sob pressão", disse Rinaldi em relação à próxima época. "Já consegui melhorar o meu desempenho nos últimos quatro encontros da época. Em 2024, espero encontrar o que quero - tecnicamente, mas também a nível humano, para que tenha a melhor sensação possível nas boxes e também na pista de corrida."

No entanto, a melhoria do desempenho também está ligada à confirmação de Bulega, que tirou um peso dos ombros de Rinaldi.