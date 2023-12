Michael Rinaldi (Ducati): Sus altibajos

El sueño de casi todos los pilotos de Superbike es correr para el equipo oficial de Ducati al menos una vez en la vida, y esto es especialmente cierto para los pilotos italianos. Con cuatro años en el Aruba.it Racing, una temporada en el equipo junior y dos años más en los equipos cliente Barni Racing y Go Eleven a sus espaldas, Michael Rinaldi es toda una institución en el fabricante italiano; sólo Chaz Davies ha disputado más carreras con Ducati (216 frente a 186).

El piloto de 27 años terminó su última temporada como piloto oficial en quinta posición en el Campeonato del Mundo. Logró una victoria y nueve podios en 36 carreras. En su memoria quedan algunas carreras, tanto positivas como negativas.

"Misano fue genial porque siempre es especial correr delante de mi gente favorita, pero también porque allí teníamos la librea amarilla", dijo Rinaldi, natural de Rimini. "Sin embargo, en la segunda carrera iba tercero y me caí tras un contacto con Toprak. Fue amargo, por desgracia forma parte de las carreras. No obstante, ha sido mi mejor fin de semana".

En Misano, el campeón de Superstock 1000 terminó segundo en la primera carrera y tercero en la Superpole. La victoria le llegó en su circuito favorito de Aragón (Carrera 1), donde logró su primera victoria en Superbike en 2020.

"Ese fue el momento más feliz porque el año anterior no había ganado ninguna carrera y volví al máximo nivel", recuerda el italiano. "Mi peor experiencia el año pasado fue en Mandalika, en la primera carrera. Lideraba la carrera cuando ondearon las banderas rojas y se anuló. Pero no me quedaban neumáticos frescos y no pude luchar por la victoria en la reanudación".

Rinaldi vuelve de Aruba.it a un equipo cliente para 2024. Sin embargo, el piloto de 27 años sigue encontrando buenas condiciones en Motocorsa para tener éxito.