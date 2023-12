Michael Rinaldi (Ducati) : ses hauts, ses bas

C'est le rêve de presque tous les pilotes de Superbike de rouler une fois dans leur vie pour l'équipe officielle d'usine de Ducati - c'est particulièrement vrai pour les pilotes italiens. Avec quatre années passées chez Aruba.it Racing, une saison dans le team junior et deux autres années avec les teams clients Barni Racing et Go Eleven, Michael Rinaldi est une institution chez le constructeur italien ; seul Chaz Davies a participé à plus de courses avec Ducati (216 contre 186).

Le pilote de 27 ans a terminé sa dernière saison en tant que pilote d'usine à la cinquième place du championnat du monde. En 36 courses, il a remporté une victoire et neuf podiums. Quelques courses lui ont laissé un souvenir particulier, positif ou négatif.

"Misano était génial parce que c'est toujours spécial de courir devant mes proches - mais aussi parce que nous y avions le design jaune", a déclaré Rinaldi, originaire de Rimini. "Cependant, dans la deuxième course, j'étais en troisième position et j'ai chuté après un contact avec Toprak. C'était amer, malheureusement cela fait partie de la course. Malgré tout, ce fut mon plus beau week-end".

À Misano, le champion Superstock 1000 est monté sur le podium de la première course en deuxième position et de la course Superpole en troisième position. Il a remporté sa victoire sur son circuit de prédilection en Aragón (course 1), où il a doublé sa première victoire en Superbike en 2020.

"C'était le moment le plus heureux, car l'année précédente, je n'avais pas remporté la moindre victoire et j'ai réussi à revenir au plus haut niveau", se souvient-il. "Ma pire expérience de l'année dernière a eu lieu à Mandalika lors de la première course. Je menais la course lorsque des drapeaux rouges ont été agités et qu'elle a été interrompue. Mais il ne me restait plus de pneus frais et je n'ai pas pu me mêler à la lutte pour la victoire au moment du redémarrage".

Pour 2024, Rinaldi passe à nouveau d'Aruba.it à une équipe cliente. Mais chez Motocorsa, le pilote de 27 ans continue de trouver de bonnes conditions pour réussir.