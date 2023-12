Michael Rinaldi (Ducati): i suoi alti e i suoi bassi

Il sogno di quasi tutti i piloti Superbike è quello di correre almeno una volta nella vita per il team ufficiale Ducati, e questo vale soprattutto per i piloti italiani. Con quattro anni con Aruba.it Racing, una stagione nel team junior e altri due anni con i team clienti Barni Racing e Go Eleven, Michael Rinaldi è un'istituzione per la Casa italiana; solo Chaz Davies ha disputato più gare con Ducati (216 a 186).

Il 27enne ha concluso la sua ultima stagione come pilota ufficiale al quinto posto nel Campionato del Mondo. Ha ottenuto una vittoria e nove podi in 36 gare. Alcune gare sono rimaste nella sua memoria, sia in positivo che in negativo.

"Misano è stata bellissima perché è sempre speciale correre davanti ai miei beniamini, ma anche perché avevamo la livrea gialla", ha detto Rinaldi, originario di Rimini. "Tuttavia, nella seconda gara ero terzo e sono caduto dopo un contatto con Toprak. È stato amaro, purtroppo fa parte delle corse. Tuttavia, è stato il mio miglior weekend".

A Misano, il campione della Superstock 1000 è arrivato secondo nella prima gara e terzo nella Superpole. La vittoria è arrivata sul suo circuito preferito di Aragón (Gara 1), dove ha superato la sua prima vittoria in Superbike nel 2020.

"È stato il momento più felice perché l'anno prima non avevo vinto nemmeno una gara e sono tornato al massimo livello", ricorda l'italiano. "La mia esperienza peggiore l'anno scorso è stata a Mandalika nella prima gara. Ero in testa alla gara quando sono state sventolate le bandiere rosse ed è stata annullata. Ma non avevo più pneumatici freschi e non ho potuto lottare per la vittoria alla ripartenza".

Rinaldi passerà da Aruba.it a un team cliente per il 2024. Tuttavia, il 27enne continua a trovare condizioni favorevoli al Motocorsa per avere successo.