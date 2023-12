Michael Rinaldi (Ducati): Os seus altos e baixos

A última época de Michael Rinaldi com a Aruba.it Ducati teve altos e baixos. Como o italiano avalia o seu desempenho no Campeonato do Mundo de Superbike de 2023 em retrospetiva.

É o sonho de quase todos os pilotos de Superbike correr para a equipa oficial de fábrica da Ducati pelo menos uma vez na vida - e isto é especialmente verdade para os pilotos italianos. Com quatro anos com a Aruba.it Racing, uma época na equipa júnior e mais dois anos com as equipas clientes Barni Racing e Go Eleven, Michael Rinaldi é uma instituição com o fabricante italiano; apenas Chaz Davies disputou mais corridas com a Ducati (216 contra 186).

O piloto de 27 anos terminou a sua última época como piloto de fábrica em quinto lugar no Campeonato do Mundo. Ele conquistou uma vitória e nove pódios em 36 corridas. Algumas corridas permanecem na sua memória - tanto positivas como negativas.

"Misano foi óptima porque é sempre especial correr em frente das minhas pessoas preferidas - mas também porque tínhamos a pintura amarela", disse Rinaldi, que é natural de Rimini. "No entanto, estava em terceiro lugar na segunda corrida e caí depois de um contacto com Toprak. Foi amargo, mas infelizmente faz parte das corridas. No entanto, foi o meu melhor fim de semana."

Em Misano, o campeão de Superstock 1000 terminou em segundo na primeira corrida e em terceiro na corrida Superpole. A vitória foi conquistada na sua pista favorita em Aragão (Corrida 1), onde alcançou a sua primeira vitória em Superbike em 2020.

"Foi o momento mais feliz porque não tinha ganho uma única corrida no ano anterior e consegui regressar ao mais alto nível", recorda o italiano. "A minha pior experiência no ano passado foi em Mandalika, na primeira corrida. Estava a liderar a corrida quando as bandeiras vermelhas foram agitadas e a corrida foi cancelada. Mas eu já não tinha pneus novos e não consegui lutar pela vitória no recomeço."

Rinaldi vai mudar da Aruba.it para uma equipa cliente em 2024. No entanto, o piloto de 27 anos continua a encontrar boas condições em Motocorsa para ser bem sucedido.