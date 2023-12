Álvaro Bautista: "Toprak y BMW luchan por el título"

El viernes por la noche, Ducati celebra con sus pilotos y aficionados en el "Unipol Arena" de Casalecchio di Reno, cerca de Bolonia, la fiesta de los campeones. El fabricante de Borgo Panigale deja atrás su año deportivo más exitoso, con la conquista de los títulos mundiales de MotoGP, Superbike y Supersport con Pecco Bagnaia, Álvaro Bautista y Nicolo Bulega.

Bautista defendió con éxito su título de Superbike con 27 victorias y 31 podios en 36 carreras y triunfó con una ventaja de 76 puntos sobre Toprak Razgatlioglu (Yamaha).



Como recompensa por sus logros, Bautista recibió una wildcard para participar en el fin de semana de MotoGP en Sepang/Malasia a mediados de noviembre, pero se quedó sin opciones. El piloto de 39 años había sufrido una lesión más grave de lo esperado en una caída durante los entrenamientos de Superbike en Jerez a finales de octubre, por lo que estaba lejos de su nivel de rendimiento habitual.



"Ha sido una pena, tenía la esperanza de poder disfrutar pilotando la MotoGP", dijo un molesto Álvaro. "Pero he tenido muchos problemas con el brazo izquierdo desde la primera vuelta. A lo largo de mi carrera nunca he pensado en abandonar en una carrera, ésta ha sido la primera vez. Sólo terminé la carrera por el bien del equipo y porque Ducati había hecho mucho para dejarme correr allí. Tenía que seguir, aunque perdiera cuatro segundos por vuelta, por respeto a todos".



De vuelta del sudeste asiático, el tricampeón del mundo se sometió a una revisión en Madrid, donde se le practicó una resonancia magnética de la columna cervical. El diagnóstico del Dr. Ángel Villamor confirmó sus temores: Durante el accidente de Jerez, los discos situados entre las vértebras C5, C6 y C7 se desplazaron; los expertos médicos hablan de una protuberancia discal.



"Mi sensibilidad en el brazo está mucho mejor ahora, pero todavía hay algo que me bloquea en el cuello", dijo Bautista en el encuentro con SPEEDWEEK.com el viernes por la tarde en Italia. "Afortunadamente, todavía tengo algo de tiempo para recuperarme. Espero estar de nuevo en plena forma para el primer test invernal de la nueva temporada".



Bautista probará en Jerez el 24/25 de enero y en Portimao el 29/30 de enero. El último test de pretemporada será en Australia el 19/20 de febrero antes de que la temporada 2024 de SBK comience el último fin de semana de febrero.



Mientras Bautista sigue fiel a Ducati, sus dos principales rivales Toprak Razgatlioglu (de Yamaha a BMW) y Jonathan Rea (de Kawasaki a Yamaha) han cambiado de fabricante.



"He seguido sus pruebas hasta ahora", sonríe Bautista. "Han sido muy rápidos con sus nuevas motos desde el principio. Todo el mundo me preguntaba qué pensaba del cambio de marca de Toprak. No fue una locura para mí. Tiene mucho talento y BMW es una buena fábrica. Invierten mucho dinero para mejorar la moto y ser competitivos. Espero que luche por el título con BMW en su primera temporada. Lo mismo puedo decir de Jonathan. Y mi nuevo compañero Nicolo Bulega también será muy rápido. Ya se pudo ver en el primer test, él también trabaja de forma muy parecida a mí".