Alvaro Bautista : "Toprak et BMW se battent pour le titre".

Vendredi soir, Ducati célèbre la fête des champions avec ses pilotes et ses fans à l'"Unipol Arena" de Casalecchio di Reno, près de Bologne. Le constructeur de Borgo Panigale a connu son année sportive la plus réussie et a remporté les titres de champion du monde MotoGP, Superbike et Supersport avec Pecco Bagnaia, Alvaro Bautista et Nicolo Bulega.

Bautista a défendu avec succès son titre en Superbike avec 27 victoires et 31 podiums en 36 courses et a triomphé avec 76 points d'avance sur Toprak Razgatlioglu (Yamaha).



En récompense de ses acquis, Bautista a pu participer mi-novembre au week-end MotoGP de Sepang/Malaisie avec une wildcard, mais il y a roulé sans aucune chance. Le pilote de 39 ans s'était blessé plus gravement que prévu lors d'une chute pendant les essais Superbike fin octobre à Jerez et était donc loin de son niveau normal.



"C'était tellement dommage, j'avais l'espoir de pouvoir apprécier le pilotage d'une moto MotoGP", s'est agacé Alvaro. "Mais j'ai eu de grosses difficultés avec mon bras gauche dès le premier tour. Durant toute ma carrière, je n'ai jamais pensé à abandonner en course - c'était la première fois. Je n'ai terminé la course que pour le bien de l'équipe et parce que Ducati avait fait tant d'efforts pour me permettre de rouler là. Je devais continuer à rouler, même si je perdais quatre secondes par tour, par respect pour tout le monde".



De retour d'Asie du Sud-Est, le triple champion du monde s'est fait examiner à Madrid et une imagerie par résonance magnétique a été réalisée sur ses cervicales. Le diagnostic du Dr Angel Villamor a confirmé ses craintes : Lors de la chute à Jerez, les disques intervertébraux entre les vertèbres C5, C6 et C7 ont été déplacés, les médecins parlent d'une protubérance discale.



"Mes sensations dans le bras se sont beaucoup améliorées, mais quelque chose bloque encore dans le cou", a raconté Bautista lors de sa rencontre avec SPEEDWEEK.com vendredi soir en Italie. "Heureusement, j'ai encore un peu de temps pour récupérer. Je m'attends à être en pleine forme pour le premier test hivernal de la nouvelle saison".



Les 24 et 25 janvier, Bautista effectuera des tests à Jerez, les 29 et 30 à Portimao. Les 19 et 20 février, ce sera le dernier test de pré-saison en Australie, avant le début de la saison SBK 2024 le dernier week-end de février.



Si Bautista reste fidèle à Ducati, ses deux principaux rivaux Toprak Razgatlioglu (de Yamaha à BMW) et Jonathan Rea (de Kawasaki à Yamaha) ont changé de constructeur.



"J'ai suivi leurs essais jusqu'à présent", a souri Bautista. "Ils ont été assez rapides dès le départ avec leurs nouvelles motos. Tout le monde m'a demandé ce que je pensais du changement de marque de Toprak. Pour moi, ce n'était pas fou. Il est très talentueux et BMW est une bonne usine. Ils investissent beaucoup d'argent pour améliorer la moto et être compétitifs. Je m'attends à ce qu'il se batte pour le titre avec BMW dès la première saison. Il en va de même pour Jonathan. Et mon nouveau coéquipier, Nicolo Bulega, sera lui aussi très rapide. On l'a déjà vu lors du premier test, il travaille aussi de manière très similaire à la mienne".