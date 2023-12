Alvaro Bautista: "Toprak e BMW sono in lotta per il titolo".

Venerdì sera, Ducati celebra con i suoi piloti e i suoi fan all'"Unipol Arena" di Casalecchio di Reno, vicino a Bologna, la festa dei campioni. La Casa di Borgo Panigale si è lasciata alle spalle l'anno sportivo di maggior successo, conquistando i titoli mondiali di MotoGP, Superbike e Supersport con Pecco Bagnaia, Alvaro Bautista e Nicolo Bulega.

Bautista ha difeso con successo il suo titolo Superbike con 27 vittorie e 31 podi in 36 gare e ha trionfato con 76 punti di vantaggio su Toprak Razgatlioglu (Yamaha).



Come premio per i suoi risultati, Bautista ha ricevuto una wildcard per partecipare al weekend della MotoGP a Sepang/Malesia a metà novembre, ma non ha avuto scampo. Il 39enne aveva subito un infortunio più grave del previsto in una caduta durante i test Superbike a Jerez alla fine di ottobre ed era quindi lontano dal suo normale livello di prestazioni.



"È stato un vero peccato, speravo di potermi divertire in sella alla MotoGP", ha detto un Alvaro infastidito. "Ma ho avuto molti problemi al braccio sinistro fin dal primo giro. In tutta la mia carriera non ho mai pensato di rinunciare a una gara, ma questa è stata la prima volta. Ho finito la gara solo per il bene della squadra e perché la Ducati aveva fatto tanto per permettermi di correre. Ho dovuto continuare, anche se perdevo quattro secondi al giro, per rispetto di tutti".



Di ritorno dal Sud-Est asiatico, il tre volte campione del mondo si è sottoposto a un controllo a Madrid, dove ha effettuato una risonanza magnetica della colonna vertebrale cervicale. La diagnosi del dottor Angel Villamor ha confermato i suoi timori: Nell'incidente di Jerez, i dischi tra le vertebre C5, C6 e C7 si sono spostati; gli esperti medici parlano di un disco rigonfiato.



"La mia sensibilità al braccio è molto migliorata ora, ma c'è ancora qualcosa che mi blocca nel collo", ha detto Bautista all'incontro con SPEEDWEEK.com venerdì sera in Italia. "Fortunatamente ho ancora un po' di tempo per recuperare. Mi aspetto di tornare in forma per i primi test invernali della nuova stagione".



Bautista effettuerà i test a Jerez il 24/25 gennaio e a Portimao il 29/30 gennaio. L'ultimo test pre-stagionale è previsto in Australia il 19/20 febbraio, prima che la stagione SBK 2024 inizi l'ultimo fine settimana di febbraio.



Mentre Bautista rimane fedele alla Ducati, i suoi due principali rivali Toprak Razgatlioglu (da Yamaha a BMW) e Jonathan Rea (da Kawasaki a Yamaha) hanno cambiato costruttore.



"Ho seguito i loro test finora", ha sorriso Bautista. "Sono stati molto veloci con le loro nuove moto fin dall'inizio. Tutti mi hanno chiesto cosa ne pensassi del cambio di marca di Toprak. Per me non è stata una follia. Ha molto talento e la BMW è una buona fabbrica. Investono molto denaro per migliorare la moto ed essere competitivi. Mi aspetto che lotti per il titolo con la BMW nella sua prima stagione. Lo stesso vale per Jonathan. Anche il mio nuovo compagno di squadra Nicolo Bulega sarà molto veloce. Lo si è visto già nel primo test, anche lui lavora in modo molto simile a me".