Alvaro Bautista: "Toprak e BMW estão a lutar pelo título"

Na sexta-feira à noite, a Ducati celebra com os seus pilotos e fãs na "Unipol Arena" em Casalecchio di Reno, perto de Bolonha, a festa dos campeões. O fabricante de Borgo Panigale tem o seu ano desportivo mais bem sucedido, vencendo os títulos do Campeonato do Mundo de MotoGP, Superbike e Supersport com Pecco Bagnaia, Alvaro Bautista e Nicolo Bulega.

Bautista defendeu com sucesso o seu título de Superbike com 27 vitórias e 31 pódios em 36 corridas e triunfou com uma vantagem de 76 pontos sobre Toprak Razgatlioglu (Yamaha).



Como recompensa pelas suas conquistas, Bautista recebeu um wildcard para participar no fim de semana de MotoGP em Sepang/Malásia, em meados de novembro, mas não teve qualquer hipótese. O piloto de 39 anos sofreu uma lesão mais grave do que o esperado numa queda durante os testes de Superbike em Jerez, no final de outubro, e estava, portanto, longe do seu nível normal de desempenho.



"Foi uma pena, esperava poder desfrutar da moto de MotoGP," disse Álvaro aborrecido. "Mas tive muitos problemas com o meu braço esquerdo desde a primeira volta. Ao longo da minha carreira, nunca pensei em desistir numa corrida - esta foi a primeira vez. Só terminei a corrida para bem da equipa e porque a Ducati tinha feito tanto para me deixar correr. Tinha de continuar, mesmo que estivesse a perder quatro segundos por volta, por respeito a todos."



De regresso do Sudeste Asiático, o tricampeão do mundo fez um check-up em Madrid, onde foi submetido a uma ressonância magnética da coluna cervical. O diagnóstico do Dr. Angel Villamor confirmou os seus receios: Durante o acidente em Jerez, os discos entre as vértebras C5, C6 e C7 deslocaram-se; os médicos especialistas falam de um disco protuberante.



"A sensação no meu braço está muito melhor agora, mas ainda há algo a bloquear no meu pescoço", disse Bautista no encontro com o SPEEDWEEK.com na sexta-feira à noite em Itália. "Felizmente, ainda tenho algum tempo para recuperar. Espero estar de volta à melhor forma para o primeiro teste de inverno da nova época."



Bautista vai testar em Jerez a 24/25 de janeiro e em Portimão a 29/30 de janeiro. O último teste de pré-temporada será na Austrália, a 19/20 de fevereiro, antes do início da temporada de 2024 do SBK, no último fim de semana de fevereiro.



Enquanto Bautista permanece fiel à Ducati, os seus dois principais rivais Toprak Razgatlioglu (da Yamaha para a BMW) e Jonathan Rea (da Kawasaki para a Yamaha) mudaram de fabricante.



"Tenho estado a seguir os testes deles até agora", sorriu Bautista. "Eles foram bastante rápidos com as suas novas motos desde o início. Todos me perguntaram o que eu achava da mudança de marca da Toprak. Não foi uma loucura para mim. Ele é muito talentoso e a BMW é uma boa fábrica. Eles investem muito dinheiro para melhorar a mota e serem competitivos. Espero que ele lute pelo título com a BMW na sua primeira época. O mesmo se aplica ao Jonathan. E o meu novo companheiro de equipa, Nicolo Bulega, também vai ser muito rápido. Já deu para ver isso no primeiro teste, ele também trabalha de forma muito semelhante a mim."