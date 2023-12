Daños en los neumáticos de Toprak: Pirelli da la explicación

Toprak Razgatlioglu salió catapultado de su Yamaha con un espectacular highsider en la segunda carrera de Superbike en Most. Ahora, Giorgio Barbier, Director de Carrera de Pirelli, cuenta a SPEEDWEEK.com lo que ocurrió.

Hasta la 16ª de las 22 vueltas, asistimos a una impresionante batalla entre los dos campeones del mundo Toprak Razgatlioglu (Yamaha) y Álvaro Bautista (Ducati) en la segunda carrera principal disputada en Most a finales de julio. Al final de la recta de salida y meta, de casi 800 metros de longitud, se batieron en un duelo de frenadas que aceleró el pulso.

De repente, Toprak salió catapultado de su R1 oficial en la curva 3 sin motivo aparente. Se quedó en la grava con las manos en alto y se preguntó qué había pasado.



Más tarde, el piloto de 27 años dijo que había sido el neumático trasero. Un trozo de goma se había desprendido del borde de la banda de rodadura en el lado izquierdo, haciendo que el neumático perdiera aire de repente y lanzando a Razgatlioglu al cielo poco después.

"Ya había sentido vibraciones antes de eso, pero pensé que era normal", reflexionó el piloto turco, que tenía las mayores posibilidades de volver a ganar tras la carrera al sprint de la mañana. "Nunca había tenido una caída así y nunca había visto un neumático así. Al principio no sabía lo que pasaba y pensé que se había salido la cadena. Pero cuando los comisarios levantaron la moto, enseguida vi que era el neumático: estaba muy dañado".

Como medida de precaución, Pirelli no había traído a la República Checa los neumáticos traseros blandos para evitar estos daños. "En la segunda carrera de Superbike, hubo tres casos de blistering con la nueva especificación del neumático trasero C0567", dijo entonces el director de carrera de Pirelli, Giorgio Barbier. "Con Rea, Gardner y Razgatlioglu. En el caso de los dos primeros, las ampollas eran extremadamente pequeñas y no tuvieron impacto en el rendimiento o en el resultado de la carrera, mientras que en el caso de Razgatlioglu el neumático tenía dos ampollas más evidentes y los datos muestran una repentina pérdida de aire del neumático. Aunque el ritmo de carrera del piloto de Yamaha era extremadamente alto y ninguno de los neumáticos de los otros pilotos mostraba signos de estrés o desgaste, este tipo de sucesos no deberían ocurrir, por lo que llevaremos a cabo un análisis de laboratorio en profundidad de los tres neumáticos para averiguar qué pudo causar las ampollas."

Para Razgatlioglu, la cuestión del accidente quedó zanjada y el ganador de 39 carreras centró inmediatamente su atención en el futuro y apartó el incidente a un segundo plano.

Pirelli tampoco comentó en ningún momento lo que reveló el análisis del neumático trasero. SPEEDWEEK.com preguntó a Giorgio Barbier.



"Encontramos pruebas de que se generaban temperaturas muy altas en la superficie del compuesto", explicó ahora el italiano. "Esto significa que el neumático se sobrecalentó durante su uso, de forma similar a Phillip Island. Éramos conscientes del carácter de la pista, con el trazado antiguo, las curvas muy rápidas y el nuevo asfalto. Por eso trajimos la solución de Australia más una nueva. Personalmente, creo que todos subestimamos las características de la pista porque las condiciones meteorológicas no fueron estables hasta la segunda carrera. Como resultado, sólo unos pocos equipos estuvieron atentos a la pista con todos sus niveles de dificultad e intentaron llevarla al límite para obtener el mejor resultado en la distancia. Tenemos que replantearnos la especificación de los neumáticos de Toprak, que fueron utilizados por varios otros pilotos, y aprender algo de esta experiencia, para poder preparar algo más fuerte para el año que viene".