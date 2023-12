La crevaison de Toprak : Pirelli fournit l'explication

Toprak Razgatlioglu a été catapulté de sa Yamaha par un highsider spectaculaire lors de la deuxième course de Superbike à Most. Le directeur de course de Pirelli, Giorgio Barbier, a expliqué à SPEEDWEEK.com ce qui s'est passé.

Jusqu'au 16ème des 22 tours de la deuxième course principale à Most fin juillet, nous avons assisté à une lutte à couper le souffle entre les deux champions du monde Toprak Razgatlioglu (Yamaha) et Alvaro Bautista (Ducati). A la fin de la ligne droite de départ et d'arrivée, longue de 800 mètres, ils se sont livrés à un duel de freinage qui a fait grimper le pouls.

Puis, sans raison apparente, Toprak a été catapulté de sa R1 d'usine au virage 3. Il s'est retrouvé dans le bac à gravier, les mains en l'air, se demandant ce qui s'était passé.



Plus tard, le pilote de 27 ans a déclaré que c'était le pneu arrière qui était en cause. Sur le côté gauche, un morceau de caoutchouc s'était détaché du bord de la bande de roulement, ce qui a provoqué un brusque dégonflement du pneu et a propulsé Razgatlioglu vers le ciel peu après.

"Avant cela, j'avais déjà ressenti des vibrations, mais je pensais que c'était normal", se remémore le Turc, qui avait toutes les chances de s'imposer à nouveau après la course de sprint du matin. "Je n'ai jamais eu un crash comme ça et je n'ai jamais vu un pneu comme ça non plus. Au début, je ne savais pas ce qui se passait et je pensais que la chaîne avait sauté. Mais lorsque les commissaires de piste ont ramassé la moto, j'ai tout de suite vu que c'était le pneu qui était en cause - il était très endommagé".

Pourtant, Pirelli n'avait pas apporté les pneus arrière tendres en République tchèque par mesure de précaution, afin d'éviter justement de tels dommages. "Lors de la deuxième course Superbike, nous avons eu trois cas de cloques avec la nouvelle spécification de pneus arrière C0567", avait alors déclaré le directeur de course de Pirelli, Giorgio Barbier. "Chez Rea, Gardner et Razgatlioglu. Chez les deux premiers, les cloques étaient extrêmement petites et n'ont pas eu d'influence sur la performance et le résultat de la course, alors que dans le cas de Razgatlioglu, le pneu présentait deux autres cloques évidentes et les données montrent une perte soudaine d'air du pneu. Même si le rythme de course du pilote Yamaha était extrêmement élevé et qu'aucun des pneus des autres pilotes ne montrait le moindre signe de contrainte ou d'usure, de tels incidents ne doivent pas se produire, c'est pourquoi nous allons procéder à une analyse approfondie en laboratoire des trois pneus afin de déterminer ce qui a pu provoquer la formation de ces bulles".

Pour Razgatlioglu, le sujet de la chute était clos, le vainqueur de 39 courses a immédiatement tourné son regard vers l'avenir et a occulté l'incident.

Pirelli ne s'est jamais exprimé non plus sur ce que l'analyse du pneu arrière a révélé. SPEEDWEEK.com s'est donc renseigné auprès de Giorgio Barbier.



"Dans la surface de jonction, nous avons trouvé des indices de la génération de très hautes températures", explique maintenant l'Italien. "Cela signifie que le pneu a été surchauffé pendant son utilisation, comme à Phillip Island. Nous étions conscients du caractère de la piste, avec l'ancien tracé, les virages très rapides et le nouvel asphalte. C'est pour cette raison que nous avons apporté la solution australienne plus une nouvelle. Personnellement, je pense que nous avons tous sous-estimé les caractéristiques du circuit, car les conditions météorologiques n'étaient pas stables jusqu'à la deuxième course. Par conséquent, peu d'équipes ont gardé un œil sur le circuit et toutes ses difficultés et ont essayé de repousser leurs limites pour obtenir le meilleur résultat sur la distance. Nous devons repenser la spécification des pneus Toprak utilisés par plusieurs autres pilotes et tirer des leçons de cette expérience - afin de préparer quelque chose de plus fort pour l'année prochaine".