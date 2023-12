I danni ai pneumatici di Toprak: Pirelli fornisce la spiegazione

Fino al 16° dei 22 giri previsti, abbiamo assistito a una battaglia mozzafiato tra i due campioni del mondo Toprak Razgatlioglu (Yamaha) e Alvaro Bautista (Ducati) nella seconda gara principale di Most a fine luglio. Alla fine del rettilineo di partenza e arrivo, lungo quasi 800 metri, i due hanno dato vita a un duello in frenata che ha fatto battere il cuore.

Poi Toprak è stato improvvisamente catapultato dalla sua R1 di serie alla curva 3, senza alcun motivo apparente. Rimase nella ghiaia con le mani alzate e si chiese cosa fosse successo.



Più tardi, il 27enne ha detto che si trattava del pneumatico posteriore. Un pezzo di gomma si era staccato dal bordo del battistrada sul lato sinistro, facendo perdere improvvisamente aria al pneumatico e scaraventando Razgatlioglu nel cielo poco dopo.

"Avevo già avvertito delle vibrazioni prima di quel momento, ma pensavo fosse normale", ha riflettuto il pilota turco, che aveva le migliori possibilità di vincere di nuovo dopo la gara sprint del mattino. "Non ho mai avuto una caduta del genere e non ho mai visto uno pneumatico così. All'inizio non sapevo cosa stesse succedendo e pensavo che la catena fosse saltata. Ma quando i commissari hanno recuperato la moto, ho visto subito che si trattava del pneumatico: era molto danneggiato".

Per precauzione, Pirelli non aveva portato in Repubblica Ceca le gomme morbide posteriori per evitare danni di questo tipo. "Nella seconda gara della Superbike si sono verificati tre casi di blistering con la nuova specifica del pneumatico posteriore C0567", ha dichiarato il direttore di gara Pirelli Giorgio Barbier. "Con Rea, Gardner e Razgatlioglu. Nel caso dei primi due, le vesciche erano estremamente piccole e non hanno avuto alcun impatto sulle prestazioni o sul risultato della gara, mentre nel caso di Razgatlioglu il pneumatico presentava due vesciche più evidenti e i dati mostrano un'improvvisa perdita d'aria dal pneumatico. Anche se il ritmo di gara del pilota Yamaha era estremamente elevato e nessuno degli pneumatici degli altri piloti mostrava segni di stress o di usura, eventi del genere non dovrebbero accadere, quindi effettueremo un'analisi di laboratorio approfondita dei tre pneumatici per scoprire cosa possa aver causato il blistering".

Per Razgatlioglu, la questione dell'incidente è stata messa a tacere e il 39 volte vincitore della gara ha immediatamente rivolto la sua attenzione al futuro, mettendo l'incidente in secondo piano.

Anche Pirelli non ha mai commentato quanto emerso dall'analisi del pneumatico posteriore. SPEEDWEEK.com ha quindi chiesto a Giorgio Barbier.



"Abbiamo trovato prove di temperature molto elevate generate nella superficie della mescola", ha spiegato ora l'italiano. "Questo significa che il pneumatico si è surriscaldato durante il suo utilizzo, come a Phillip Island. Eravamo consapevoli del carattere della pista, con il vecchio tracciato, le curve molto veloci e il nuovo asfalto. Per questo abbiamo portato la soluzione dell'Australia più una nuova. Personalmente, credo che tutti noi abbiamo sottovalutato le caratteristiche del tracciato perché le condizioni meteorologiche non erano stabili fino alla seconda gara. Di conseguenza, solo pochi team hanno tenuto d'occhio la pista con tutti i suoi livelli di difficoltà e hanno cercato di spingerla al massimo per ottenere il miglior risultato sulla distanza. Dobbiamo ripensare alle specifiche dei pneumatici di Toprak, che sono stati utilizzati da molti altri piloti, e imparare qualcosa da questa esperienza, in modo da preparare qualcosa di più forte per il prossimo anno".