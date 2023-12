Danos nos pneus de Toprak: A Pirelli dá a explicação

Até à 16ª das 22 voltas, assistimos a uma batalha de cortar a respiração entre os dois campeões do mundo Toprak Razgatlioglu (Yamaha) e Alvaro Bautista (Ducati) na segunda corrida principal em Most, no final de julho. No final dos quase 800 metros da reta da meta, travaram um duelo de travagem que fez acelerar o ritmo.

Depois, Toprak foi subitamente catapultado da sua R1 na curva 3, sem qualquer razão aparente. Ficou na gravilha com as mãos no ar e perguntou-se o que teria acontecido.



Mais tarde, o piloto de 27 anos disse que tinha sido o pneu traseiro. Um pedaço de borracha partiu-se da borda do piso do lado esquerdo, fazendo com que o pneu perdesse ar subitamente e atirando Razgatlioglu para o céu um pouco mais tarde.

"Já tinha sentido vibrações antes disso, mas pensei que era normal", reflectiu o piloto turco, que tinha as melhores hipóteses de voltar a vencer depois da corrida de sprint da manhã. "Nunca tive uma queda como aquela e nunca vi um pneu como aquele. No início não sabia o que se estava a passar e pensei que a corrente tinha saltado. Mas quando os fiscais pegaram na moto, vi imediatamente que era o pneu - estava muito danificado."

Por precaução, a Pirelli não levou os pneus traseiros macios para a República Checa para evitar este tipo de danos. "Na segunda corrida de Superbike, houve três casos de bolhas com a nova especificação de pneu traseiro C0567", disse o diretor de corrida da Pirelli, Giorgio Barbier, na época. "Com Rea, Gardner e Razgatlioglu. No caso dos dois primeiros, as bolhas eram extremamente pequenas e não tiveram impacto no desempenho ou no resultado da corrida, enquanto no caso de Razgatlioglu o pneu tinha duas bolhas mais óbvias e os dados mostram uma súbita perda de ar do pneu. Mesmo que o ritmo de corrida do piloto da Yamaha fosse extremamente elevado e nenhum dos pneus dos outros pilotos mostrasse quaisquer sinais de stress ou desgaste, tais ocorrências não deveriam acontecer, pelo que iremos efetuar uma análise laboratorial aprofundada dos três pneus para descobrir o que poderá ter causado as bolhas".

Para Razgatlioglu, a questão do acidente foi deixada de lado e o 39 vezes vencedor da corrida voltou imediatamente a sua atenção para o futuro e colocou o incidente no fundo da sua mente.

A Pirelli também não comentou sobre o que a análise do pneu traseiro revelou. Por isso, o SPEEDWEEK.com perguntou a Giorgio Barbier.



"Encontrámos provas de que foram geradas temperaturas muito elevadas na superfície do composto", explicou o italiano. "Isto significa que o pneu sobreaqueceu durante a sua utilização, à semelhança do que aconteceu em Phillip Island. Estávamos cientes do carácter da pista, com o traçado antigo, as curvas muito rápidas e o novo asfalto. Foi por isso que trouxemos a solução da Austrália e uma nova. Pessoalmente, penso que todos nós subestimámos as características da pista porque as condições meteorológicas não eram estáveis até à segunda corrida. Como resultado, apenas algumas equipas se mantiveram atentas à pista com todos os seus níveis de dificuldade e tentaram levá-la aos seus limites para obter o melhor resultado na distância. Temos de repensar a especificação dos pneus Toprak, que foram utilizados por vários outros pilotos, e aprender algo com esta experiência - para podermos preparar algo mais forte para o próximo ano."