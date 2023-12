Andrea Iannone (Ducati) respira aliviado: "¡Libre al fin!".

Go Eleven

Debido a que la sustancia prohibida drostanolona, un esteroide anabólico, se detectó en su muestra de orina del GP de Sepang el 3 de noviembre de 2019, Andrea Iannone había sido prohibido por la FIM desde el 17 de diciembre. La prohibición era de 18 meses. Sólo porque el italiano acudió al Tribunal Internacional de Arbitraje Deportivo de Lausana, donde perdió con estrépito, la prohibición se amplió a cuatro años.

Para un atleta, una sanción tan larga significa normalmente el final de su carrera, pero Iannone se mantuvo en forma y se entrenó regularmente en la pista. El 18 de octubre se hizo oficial que el piloto de 34 años disputará el Campeonato del Mundo de Superbikes de 2024 con el equipo Go Eleven de Ducati.

Aunque la prohibición de dopaje no finalizaba hasta el 16 de diciembre de 2023, Iannone debutó con la Panigale V4R en el test de Jerez el 31 de octubre, pero esto no supuso un incumplimiento de las condiciones, ya que un piloto sancionado puede volver a entrenar dos meses antes de que expire la prohibición. El ex piloto de MotoGP cumplió con este plazo.

Por lo tanto, Iannone puede volver a participar en carreras desde el domingo, pero el italiano tendrá que esperar hasta el inicio de la temporada en Philipp Island, el 23 de febrero. "Después de cuatro largos y difíciles años, vuelvo a ser libre. Deséenme suerte", escribió Iannone aliviado en las redes sociales.

La capacidad de pilotaje del ex piloto oficial de Ducati y Aprilia es indiscutible. Ganó cuatro veces en el Campeonato del Mundo de 125cc, ocho en Moto2 y una en MotoGP. Muchos le ven luchando por los puestos del podio en la segunda mitad de la temporada.