Andrea Iannone (Ducati) respire : "Enfin libre !"

Go Eleven

Parce que son échantillon d'urine prélevé lors du GP de Sepang le 3 novembre 2019 contenait une substance interdite, la drostanolone, un stéroïde anabolisant, Andrea Iannone était suspendu par la Fédération internationale de motocyclisme (FIM) depuis le 17 décembre. La suspension était de 18 mois. Ce n'est que parce que l'Italien a porté l'affaire devant le Tribunal international du sport de Lausanne, où il a perdu avec tambours et trompettes, que la sanction a été prolongée à quatre ans.

Pour un sportif, une suspension aussi longue signifie normalement la fin de sa carrière, mais Iannone s'est maintenu en forme et s'est entraîné régulièrement sur la piste. Le 18 octobre, il est devenu officiel que l'homme de 34 ans participera au championnat du monde de Superbike 2024 avec l'équipe Ducati Go Eleven.

Bien que la suspension pour dopage n'ait pris fin que le 16 décembre 2023, Iannone a fait ses débuts sur la Panigale V4R lors du test de Jerez le 31 octobre. Mais il ne s'agissait pas d'une violation des conditions, car deux mois avant l'expiration de la sanction, un pilote suspendu peut revenir à l'entraînement. L'ancien pilote de MotoGP a respecté ce délai.

Depuis dimanche, Iannone devrait donc à nouveau participer à des courses, mais l'Italien devra patienter jusqu'à l'ouverture de la saison à Philipp Island, le 23 février. "Après quatre longues et difficiles années, je suis à nouveau libre. Souhaitez-moi bonne chance", a écrit Iannone, soulagé, sur les médias sociaux.

Les compétences de pilotage de l'ancien pilote d'usine Ducati et Aprilia ne sont plus à démontrer. Il a gagné quatre fois en championnat du monde 125, huit fois en Moto2 et une fois en MotoGP. Nombreux sont ceux qui le voient se battre pour des podiums dans la deuxième partie de la saison.