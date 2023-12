Andrea Iannone (Ducati) tira un sospiro di sollievo: "Finalmente libero!".

Il 16 dicembre è stato un giorno memorabile per Andrea Iannone, in quanto ha segnato l'ultimo giorno del suo divieto di doping, dal quale è uscito domenica. L'italiano può ora concentrarsi pienamente sul suo debutto nel Campionato Mondiale Superbike.

Poiché la sostanza vietata drostanolone, uno steroide anabolizzante, è stata rilevata nel suo campione di urina del GP di Sepang del 3 novembre 2019, Andrea Iannone è stato bandito dalla FIM dal 17 dicembre. Il divieto era di 18 mesi. Solo perché l'italiano si è rivolto alla Corte Internazionale di Arbitrato per lo Sport di Losanna, dove ha perso clamorosamente, il divieto è stato esteso a quattro anni.

Per un atleta, un divieto così lungo significa normalmente la fine della carriera, ma Iannone si è mantenuto in forma e si è allenato regolarmente in pista. Il 18 ottobre è stato ufficializzato che il 34enne parteciperà al Campionato Mondiale Superbike 2024 con il team Ducati Go Eleven.

Sebbene il divieto di doping non sia terminato fino al 16 dicembre 2023, Iannone ha fatto il suo debutto in sella alla Panigale V4R in occasione del test di Jerez del 31 ottobre, ma non si è trattato di una violazione delle condizioni, in quanto a un pilota interdetto è consentito tornare ad allenarsi due mesi prima della scadenza del divieto. L'ex pilota della MotoGP ha rispettato questa scadenza.

Da domenica, quindi, Iannone può tornare a partecipare alle gare, ma dovrà attendere l'apertura della stagione a Philipp Island, il 23 febbraio. "Dopo quattro anni lunghi e difficili, sono di nuovo libero. Auguratemi buona fortuna", ha scritto Iannone con sollievo sui social media.

L'abilità di guida dell'ex pilota di Ducati e Aprilia è indiscutibile. Ha vinto quattro volte nel Campionato del Mondo 125cc, otto volte in Moto2 e una volta in MotoGP. Molti lo vedono in lotta per il podio nella seconda parte della stagione.