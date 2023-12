Andrea Iannone (Ducati) dá um suspiro de alívio: "Finalmente livre!

O dia 16 de dezembro foi um dia memorável para Andrea Iannone, pois marcou o último dia da sua proibição de doping, da qual está livre desde domingo. O italiano pode agora concentrar-se totalmente na sua estreia no Campeonato do Mundo de Superbike.

Go Eleven

por Kay Hettich - Automatic translation from German

Como a substância proibida drostanolona, um esteroide anabolizante, foi detectada na sua amostra de urina do GP de Sepang em 3 de novembro de 2019, Andrea Iannone foi banido pela FIM desde 17 de dezembro. A proibição era de 18 meses. Foi apenas porque o italiano foi ao Tribunal Internacional de Arbitragem do Desporto em Lausanne, onde perdeu com um estrondo, que a proibição foi alargada para quatro anos.

Para um atleta, uma proibição tão longa significa normalmente o fim da sua carreira, mas Iannone manteve-se em forma e treinou regularmente na pista de corrida. Em 18 de outubro, tornou-se oficial que o piloto de 34 anos irá disputar o Campeonato do Mundo de Superbike de 2024 com a equipa Go Eleven da Ducati.

Apesar de a proibição de doping só terminar a 16 de dezembro de 2023, Iannone estreou-se com a Panigale V4R no teste de Jerez a 31 de outubro, mas tal não constituiu uma violação das condições, uma vez que um piloto proibido pode regressar aos treinos dois meses antes do fim da proibição. O antigo piloto de MotoGP cumpriu este prazo.

Por conseguinte, Iannone foi autorizado a participar novamente nas corridas desde domingo, mas o italiano terá de esperar até à abertura da época em Philipp Island, a 23 de fevereiro. "Após quatro longos e difíceis anos, estou novamente livre. Desejem-me sorte", escreveu Iannone com alívio nas redes sociais.

A capacidade de pilotagem do antigo piloto da Ducati e da Aprilia é indiscutível. Venceu quatro vezes o Campeonato do Mundo de 125cc, oito vezes a Moto2 e uma vez o MotoGP. Muitos vêem-no a lutar pelos lugares do pódio na segunda metade da época.