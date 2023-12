Nouveau circuit aux Etats-Unis : une chance pour le retour du SBK ?

Le nouveau propriétaire de la nouvelle équipe de MotoGP Trackhouse Aprilia, Justin Marks, veut convaincre des sponsors américains renommés comme Anheuser-Busch, Coca Cola ou Jockey de participer au championnat du monde de MotoGP avec sa nouvelle écurie. Pour cela, il aimerait voir un autre GP américain, d'autant plus que par le passé, trois événements américains ont eu lieu plusieurs fois par an - au Texas, à Indy et à Laguna Seca. Et un jour, il aimerait aussi voir à nouveau un pilote de MotoGP américain, même si personne ne se propose pour le moment. Joe Roberts n'a pas non plus dépassé la 13e place au classement général du championnat du monde Moto2.

Le "WeatherTech Raceway Laguna Seca" (11 virages, longueur : 3,6 km) avec le fameux Corkscrew a été modernisé et transformé au printemps, mais comme le promoteur ne payait pas régulièrement les taxes Dorna, le MotoGP n'y a plus couru depuis 2013, et le championnat du monde Superbike a cessé après 2019.

C'est pourquoi Marks, dont la société "Trackhouse Entertainment Group" est basée à Nashville, se penche sur un nouveau circuit. Il regarde avec curiosité et intérêt le nouveau projet de l'ingénieur Hermann Tilke, qui travaille actuellement sur le design du Flatrock Motorsports Park dans l'État du Tennessee.

Ce circuit sera composé d'un "circuit club" de 5,631 km pour les membres privés et d'une variante de 4,296 km qui sera homologuée pour les compétitions FIM (MotoGP, Championnat du monde de Superbike). La FIA devrait lui attribuer la norme Grade 2 pour toutes les courses automobiles, à l'exception de la Formule 1.

La nouvelle arène de sport automobile devrait être inaugurée en 2024 et comportera même un circuit de 9,493 km avec un virage à pic de 30 degrés et pas moins de 34 ( !) virages. À titre de comparaison, le Circuit of the Americas (COTA) à Austin, au Texas, compte 21 virages. Le COTA a d'ailleurs lui aussi été conçu par l'architecte de circuits allemand Hermann Tilke.

Le circuit de Flatrock est situé à Rockwood, Tennessee, près de l'Interstate I-40, à environ 112 km à l'ouest de la ville de Knoxville.

Les travaux de construction de la piste de Flatrock ont commencé en août. La première couche d'asphalte devrait être posée avant la fin de l'année. Les deux autres couches de revêtement sont prévues pour le printemps 2024.

Le Flatrock Motorsports Park disposera d'un club house et d'un restaurant. Dans une phase d'extension ultérieure, il est prévu d'y construire un hôtel, une brasserie, un centre commercial et un amphithéâtre pour des concerts live et autres événements. Une piste de karting sera construite à cet effet.

"La construction a été perturbée par de fortes pluies, par une chaleur extrême et par quelques autres obstacles", a expliqué le fondateur de Flatrock, Rusty Bittle. "Mais l'équipe a résisté à l'adversité dans ses efforts pour créer l'un des circuits les plus spectaculaires au monde".

Post-scriptum de Rusty Bittle : "Nous regardons avec fierté et satisfaction ce que nous avons accompli, tout en étant conscients qu'il reste encore beaucoup à faire. Mais nous nous rapprochons de plus en plus du jour où nous verrons les premiers véhicules de course sur la piste ici à Flatrock. Jusqu'à ce jour, nous travaillerons ensemble sans relâche".

Mais dans un passé récent, avant un événement MotoGP, Dorna aimait envoyer le Championnat du monde Superbike pour mettre à l'épreuve un nouveau circuit - par exemple Buriram en Thaïlande ou Mandalika en Indonésie. Le très populaire pilote d'usine BMW, Garrett Gerloff, originaire du Texas, pourrait servir de locomotive pour un événement SBK.