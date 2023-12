Nova pista de corridas nos EUA: hipótese de regresso do SBK?

Os fãs obstinados das Superbike esperam que o campeonato mundial de produção regresse a Laguna Seca, mas está a ser construída uma nova e espetacular arena de desportos motorizados no estado norte-americano do Tennessee.

O novo proprietário da nova equipa de MotoGP Trackhouse Aprilia, Justin Marks, quer convencer patrocinadores americanos de renome como a Anheuser-Busch, Coca Cola e Jockey a juntarem-se à sua nova equipa no Campeonato do Mundo de MotoGP. Ele também gostaria de ver outro GP dos Estados Unidos, especialmente porque três eventos americanos tiveram lugar várias vezes por ano no passado - no Texas, Indy e Laguna Seca. E um dia ele também gostaria de ver um piloto americano de MotoGP novamente, embora não haja ninguém disponível atualmente. Joe Roberts também não foi além do 13º lugar na classificação geral do Campeonato do Mundo de Moto2.

O "WeatherTech Raceway Laguna Seca" (11 curvas, comprimento: 3,6 km) com o famoso Saca-Rolhas foi modernizado e reconstruído na primavera, mas como o promotor não pagava regularmente as taxas da Dorna, o MotoGP realizou-se aí pela última vez em 2013 e o Campeonato do Mundo de Superbikes terminou depois de 2019.

É por isso que Marks, cuja empresa "Trackhouse Entertainment Group" está sediada em Nashville, está a concentrar-se numa nova pista de corridas. Ele está a olhar com curiosidade e interesse para o novo projeto do engenheiro Hermann Tilke, que está atualmente a trabalhar no design do Flatrock Motorsports Park, no estado do Tennessee.

Este autódromo será composto por um "Circuito de Clube" de 5,631 km para particulares e uma variante de 4,296 km, que será homologada para as competições da FIM (MotoGP, Campeonato do Mundo de Superbike). A FIA deverá atribuir-lhe a norma de grau 2 para todas as provas de automobilismo, com exceção da Fórmula 1.

A abertura do novo recinto de desportos motorizados está prevista para 2024 e contará mesmo com uma pista de 9,493 quilómetros com uma curva de 30 graus e nada menos que 34 (!) curvas. Em comparação, o Circuito das Américas (COTA) em Austin, Texas, tem 21 curvas. A propósito, o COTA também foi concebido pelo arquiteto de pistas de corrida alemão Hermann Tilke.

O circuito de Flatrock está situado em Rockwood, Tennessee, perto da estrada interestadual I-40, a cerca de 112 quilómetros a oeste da cidade de Knoxville.

Os trabalhos de construção da pista de Flatrock começaram em agosto. A primeira camada de asfalto deverá ser colocada antes do final do ano. As duas camadas seguintes de revestimento estão previstas para a primavera de 2024.

O Flatrock Motorsports Park terá um clubhouse e um restaurante e, numa fase posterior de expansão, serão construídos um hotel, uma cervejaria, um centro comercial e um anfiteatro para concertos ao vivo e outros eventos. Será também construída uma pista de karting.

"O trabalho de construção foi afetado por fortes chuvas, calor extremo e alguns outros obstáculos", explicou o fundador da Flatrock, Rusty Bittle. "Mas a equipa resistiu a todas as adversidades na tentativa de criar uma das pistas mais espectaculares do mundo."

Rusty Bittle acrescentou: "Olhamos para trás com orgulho e satisfação pelo que alcançámos, mas estamos conscientes de que ainda há muito a fazer. Mas estamos cada vez mais perto do dia em que veremos os primeiros carros de corrida na pista aqui em Flatrock. Até esse dia, vamos trabalhar incansavelmente em conjunto".

Mas no passado recente, a Dorna gostava de enviar o Campeonato do Mundo de Superbike antes de um evento de MotoGP para colocar uma nova pista de corrida à prova - por exemplo, Buriram na Tailândia ou Mandalika na Indonésia. O popular piloto de fábrica da BMW, Garrett Gerloff, do Texas, poderia servir como uma carta de apresentação para um evento SBK.