Championnat du monde Superbike 2024 : tous les pilotes et teams sont confirmés

Depuis la mi-novembre, le plateau du championnat du monde de Superbike 2024 est connu. SPEEDWEEK.com a rendu compte de tous les remaniements au sein des équipes. Les équipes avaient jusqu'au 8 décembre pour confirmer leur participation auprès du promoteur Dorna, et les listes de départ ont été publiées.



Le changement le plus spectaculaire est celui de Toprak Razgatlioglu de Yamaha à BMW, suivi de Jonathan Rea de Kawasaki à Yamaha.



Kawasaki a engagé l'ambitieux Axel Bassani pour succéder à Rea, tandis que le champion du monde Supersport Nicolo Bulega rejoindra l'équipe d'usine Ducati aux côtés d'Alvaro Bautista.



Seule Honda continue avec son duo actuel Iker Lecuona et Xavi Vierge.



La première saison de l'ancien pilote de MotoGP Andrea Iannone, qui revient au sport professionnel après quatre ans de suspension pour dopage, est attendue avec beaucoup d'impatience. L'Italien a pris la place de Philipp Öttl dans le team Ducati Go Eleven, qui a ensuite rejoint le team Yamaha GMT94.



Nous verrons cinq pilotes pour la première fois dans le championnat du monde Superbike : Outre Bulega et Iannone, il s'agit du pilote Moto2 de longue date Sam Lowes dans la nouvelle équipe Ducati Marc VDS ainsi que du duo Petronas-Honda Tarran Mackenzie et Adam Norrodin, qui ont couru cette année pour Midori Moriwaki dans la catégorie Supersport.



Cinq pilotes ont perdu leur place dans le championnat : Loris Baz et Oliver König passent au championnat du monde d'endurance, Hafizh Syahrin devrait courir en ARRC, Eric Granado dispute le championnat du monde MotoE et Lorenzo Baldassarri le championnat du monde Supersport.



Une nouvelle équipe, Marc VDS Ducati, sera présente et prendra la place d'Orelac Kawasaki.



Yamaha et Ducati seront représentés par six motos chacun, Honda, BMW et Kawasaki par quatre pilotes chacun. Par rapport à 2023, nous voyons une Ducati de plus et une Kawasaki de moins.

Voici les participants au championnat du monde de Superbike 2024 Moto Équipe Pilote (nation) BMW ROKiT Toprak Razgatlioglu (TR) Michael van der Mark (NL) Bonovo Action Scott Redding (GB) Garrett Gerloff (USA) Ducati Aruba.it Álvaro Bautista (E) Nicolo Bulega (I) Motocorsa Michael Rinaldi (I) Go Eleven Andrea Iannone (I) Barni Spark Danilo Petrucci (I) Onze Marc VDS Sam Lowes (GB) Honda HRC Iker Lecuona (E) Xavi Vierge (E) Petronas MIE Tarran Mackenzie (GB) Adam Norrodin (MAL) Kawasaki KRT Alex Lowes (GB) Axel Bassani (I) Puccetti Tito Rabat (E) Yamaha Pata Prometeon Jonathan Rea (GB) Andrea Locatelli (I) GYTR GRT Dominique Aegerter (CH) Remy Gardner (AUS) Motoxracing Bradley Ray (GB) GMT94 Philipp Öttl (D)