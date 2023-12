Campionato mondiale Superbike 2024: confermati tutti i piloti e le squadre

Il gruppo di piloti per il Campionato Mondiale Superbike 2024 è stato finalizzato da metà novembre e SPEEDWEEK.com ha riportato tutti i cambiamenti nelle squadre. Le squadre dovevano confermare la loro partecipazione al promotore Dorna entro l'8 dicembre e ora sono state pubblicate le liste di partenza.



Il cambiamento più spettacolare è quello di Toprak Razgatlioglu dalla Yamaha alla BMW, a seguito del quale Jonathan Rea è passato dalla Kawasaki alla Yamaha.



La Kawasaki ha scelto l'emergente Axel Bassani come successore di Rea, mentre il team Ducati avrà il campione del mondo Supersport Nicolo Bulega al fianco di Alvaro Bautista.



Solo la Honda continuerà con l'attuale coppia di Iker Lecuona e Xavi Vierge.



È molto attesa la prima stagione dell'ex pilota della MotoGP Andrea Iannone, che torna al professionismo dopo un divieto di doping di quattro anni. L'italiano ha preso il posto di Philipp Öttl nel Ducati Team Go Eleven, che poi è passato al Yamaha Team GMT94.



Per la prima volta vedremo cinque piloti nel Campionato mondiale Superbike: Oltre a Bulega e Iannone, si tratta del pilota di lunga data della Moto2 Sam Lowes nel nuovo team Ducati Marc VDS e della coppia Petronas Honda Tarran Mackenzie e Adam Norrodin, che quest'anno ha gareggiato per Midori Moriwaki nella classe Supersport.



Cinque piloti hanno perso il loro posto nel campionato: Loris Baz e Oliver König passano al Campionato mondiale Endurance, Hafizh Syahrin correrà probabilmente nell'ARRC, Eric Granado parteciperà al Campionato mondiale MotoE e Lorenzo Baldassarri al Campionato mondiale Supersport.



Marc VDS Ducati sarà una nuova squadra, che prenderà il posto di Orelac Kawasaki.



Yamaha e Ducati saranno rappresentate con sei moto ciascuna, mentre Honda, BMW e Kawasaki avranno quattro piloti ciascuna. Rispetto al 2023, vedremo una Ducati in più e una Kawasaki in meno.

Ecco i partecipanti al Campionato mondiale Superbike 2024 Moto Squadra Pilota (nazione) BMW ROKiT Toprak Razgatlioglu (TR) Michael van der Mark (NL) Azione Bonovo Scott Redding (GB) Garrett Gerloff (USA) Ducati Aruba.it Álvaro Bautista (E) Nicolò Bulega (I) Motocorsa Michael Rinaldi (I) Go Eleven Andrea Iannone (I) Barni Spark Danilo Petrucci (I) Undici Marc VDS Sam Lowes (GB) Honda HRC Iker Lecuona (E) Xavi Vierge (E) Petronas MIE Tarran Mackenzie (GB) Adam Norrodin (MAL) Kawasaki KRT Alex Lowes (GB) Axel Bassani (I) Puccetti Tito Rabat (E) Yamaha Pata Prometeon Jonathan Rea (GB) Andrea Locatelli (I) GYTR GRT Dominique Aegerter (CH) Remy Gardner (AUS) Motoxracing Bradley Ray (GB) GMT94 Philipp Öttl (D)