Campeonato do Mundo de Superbike 2024: Todos os pilotos e equipas estão confirmados

A lista de pilotos para o Campeonato do Mundo de Superbike de 2024 está a ser finalizada desde meados de novembro e o SPEEDWEEK.com relatou todas as alterações nas equipas. As equipas tiveram de confirmar a sua participação com o promotor Dorna até 8 de dezembro e as listas de partida foram agora publicadas.



A mudança mais espetacular é a de Toprak Razgatlioglu da Yamaha para a BMW, em resultado da qual Jonathan Rea passou da Kawasaki para a Yamaha.



A Kawasaki contratou o promissor Axel Bassani para ser o sucessor de Rea, enquanto a equipa de trabalho da Ducati terá agora o Campeão do Mundo de Supersport Nicolo Bulega a rodar ao lado de Alvaro Bautista.



Apenas a Honda vai continuar com a sua dupla atual de Iker Lecuona e Xavi Vierge.



A primeira época do antigo piloto de MotoGP Andrea Iannone, que regressa às corridas profissionais após uma proibição de doping de quatro anos, é aguardada com grande expetativa. O italiano tomou o lugar de Philipp Öttl na Ducati Team Go Eleven, que depois mudou para a Yamaha Team GMT94.



Pela primeira vez, veremos cinco pilotos no Campeonato do Mundo de Superbike: Para além de Bulega e Iannone, estes são o piloto de longa data de Moto2 Sam Lowes na nova equipa Ducati Marc VDS e a dupla da Petronas Honda Tarran Mackenzie e Adam Norrodin, que competiu para Midori Moriwaki na classe Supersport este ano.



Cinco pilotos perderam o seu lugar no campeonato: Loris Baz e Oliver König vão para o Campeonato do Mundo de Resistência, Hafizh Syahrin vai provavelmente correr no ARRC, Eric Granado vai disputar o Campeonato do Mundo de MotoE e Lorenzo Baldassarri o Campeonato do Mundo de Supersport.



A Marc VDS Ducati será uma nova equipa, tomando o lugar da Orelac Kawasaki.



A Yamaha e a Ducati estarão representadas com seis motos cada, enquanto a Honda, a BMW e a Kawasaki terão quatro pilotos cada. Em comparação com 2023, veremos mais uma Ducati e menos uma Kawasaki.

Estes são os participantes no Campeonato do Mundo de Superbike de 2024 Moto Equipa Piloto (nação) BMW ROKiT Toprak Razgatlioglu (TR) Michael van der Mark (NL) Ação Bonovo Scott Redding (GB) Garrett Gerloff (USA) Ducati Aruba.it Álvaro Bautista (E) Nicolo Bulega (I) Motocorsa Michael Rinaldi (I) Go Eleven Andrea Iannone (I) Barni Spark Danilo Petrucci (I) Onze Marc VDS Sam Lowes (GB) Honda HRC Iker Lecuona (E) Xavi Vierge (E) Petronas MIE Tarran Mackenzie (GB) Adam Norrodin (MAL) Kawasaki KRT Alex Lowes (GB) Axel Bassani (I) Puccetti Tito Rabat (E) Yamaha Pata Prometeon Jonathan Rea (GB) Andrea Locatelli (I) GYTR GRT Dominique Aegerter (CH) Remy Gardner (AUS) Motoxracing Bradley Ray (GB) GMT94 Philipp Öttl (D)