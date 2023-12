Puccetti Kawasaki attend beaucoup de Tito Rabat

La première tentative de Tito Rabat de disputer une saison complète en Championnat du monde Superbike s'est soldée par un échec cuisant. L'Espagnol s'est arrimé à Barni Ducati en 2021, mais après huit réunions, il s'est séparé à l'amiable parce qu'il n'y avait pas de progrès. Il a disputé les week-ends de course restants avec Puccetti Kawasaki en remplacement de Lucas Mahias, blessé, mais les résultats sont restés modestes.

En tant que champion de la série espagnole de Superbike 2022 (avec Honda), Rabat s'est réhabilité. Il a fait une apparition unique à Misano, à nouveau en tant que remplaçant dans l'équipe Puccetti, et en 2023, l'homme de 34 ans a également repris la ZX-10RR orpheline à partir de Misano. L'année prochaine, Rabat débutera pour la première fois avec Puccetti.

Pour 2024, Puccetti recevra de Kawasaki un matériel identique à celui des motos d'usine, un contrat d'un an a été conclu avec Rabat. Avant le début de la saison, le champion du monde Moto2 2014 effectuera trois tests.



"Nous sommes très heureux de poursuivre notre collaboration avec un pilote aussi talentueux et professionnel, avec lequel toute notre équipe s'est immédiatement bien entendue", a déclaré le directeur de l'équipe Manuel Puccetti. "Jusqu'à présent, il a remplacé d'autres pilotes sans que nous ayons eu l'occasion de faire des essais ensemble. Nous sommes d'autant plus heureux de pouvoir disputer une saison complète avec lui en 2024. Notre préparation comprend des tests hivernaux en janvier, à la fois à Jerez et à Portimão, où Tito pourra prendre confiance en sa Ninja. La moto sera plus compétitive que celle de 2023, notamment grâce aux mises à jour apportées par les Concession-Parts. Notre objectif est de terminer régulièrement dans le top 10".

Vu le nombre de participants, un résultat dans le top 10 est déjà un objectif élevé. Rabat fera de son mieux.



"Je suis très heureux que nous ayons trouvé un accord qui me permette de rester chez Kawasaki Puccetti Racing. J'ai toujours eu une bonne relation avec Manuel et toute l'équipe", a ajouté l'Espagnol. "Je suis sûr que nos résultats seront meilleurs si je peux participer aux essais hivernaux et à toutes les courses, contrairement à ce qui s'est passé jusqu'à présent. Je m'attends à une moto encore plus compétitive et je suis impatient de commencer ma saison 2024".