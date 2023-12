Puccetti Kawasaki si aspetta molto da Tito Rabat

L'anno prossimo, Tito Rabat farà il suo secondo tentativo di entrare nel Campionato Mondiale Superbike. Le condizioni di Puccetti Kawasaki sono migliori rispetto al passato, ma la pressione non è minore.

Il primo tentativo di Tito Rabat di disputare una stagione completa nel Campionato Mondiale Superbike è andato male. Lo spagnolo si è legato alla Barni Ducati nel 2021, ma si è separato consensualmente dopo otto incontri a causa della mancanza di progressi. Ha disputato i restanti weekend di gara con Puccetti Kawasaki in sostituzione dell'infortunato Lucas Mahias, ma i risultati sono rimasti modesti.

Rabat si è riabilitato come campione della serie spagnola Superbike 2022 (con la Honda). Ha fatto un'unica apparizione a Misano, sempre come sostituto nel team Puccetti, e il 34enne ha anche rilevato la ZX-10RR orfana di Misano nel 2023. L'anno prossimo, Rabat si schiererà per la prima volta al fianco di Puccetti.

Puccetti riceverà da Kawasaki lo stesso equipaggiamento delle moto ufficiali per il 2024 e con Rabat è stato concordato un contratto di un anno. Il campione del mondo Moto2 2014 completerà tre test prima dell'inizio della stagione.



"Siamo molto felici di continuare la nostra collaborazione con un pilota così talentuoso e professionale, con il quale tutta la nostra squadra si è subito trovata bene", ha dichiarato il Team Principal Manuel Puccetti. "Finora ha sostituito altri piloti senza che avessimo la possibilità di fare dei test insieme. Siamo quindi ancora più contenti di poter disputare con lui una stagione completa nel 2024. La nostra preparazione prevede test invernali a gennaio, sia a Jerez che a Portimão, dove Tito potrà prendere confidenza con la sua Ninja. La moto sarà più competitiva di quella del 2023, anche grazie agli aggiornamenti apportati da Concession Parts. Il nostro obiettivo è quello di arrivare regolarmente tra i primi 10".

Considerato il numero di partecipanti, i risultati nella top 10 sono già un obiettivo elevato. Rabat farà del suo meglio.



"Sono molto felice di aver raggiunto un accordo che mi permette di rimanere con Kawasaki Puccetti Racing. Ho sempre avuto un buon rapporto con Manuel e con tutta la squadra", ha aggiunto lo spagnolo. "Sono sicuro che i nostri risultati saranno migliori se potrò partecipare ai test invernali e a tutte le gare, a differenza di prima. Mi aspetto una moto ancora più competitiva e non vedo l'ora di iniziare la mia stagione 2024".