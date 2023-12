Puccetti Kawasaki tem grandes expectativas em relação a Tito Rabat

No próximo ano, Tito Rabat vai fazer a sua segunda tentativa de se impor no Campeonato do Mundo de Superbike. As condições na Puccetti Kawasaki são melhores do que antes, mas a pressão não é menor.

A primeira tentativa de Tito Rabat de disputar uma temporada completa no Campeonato do Mundo de Superbike correu mal. O espanhol atracou com a Barni Ducati em 2021, mas separou-se por mútuo acordo após oito reuniões devido à falta de progresso. Ele disputou os finais de semana de corrida restantes com a Puccetti Kawasaki como substituto do lesionado Lucas Mahias, mas os resultados permaneceram modestos.

Rabat reabilita-se como campeão da série espanhola de Superbike de 2022 (com a Honda). Ele fez uma aparição única em Misano, novamente como substituto na equipa Puccetti, e o piloto de 34 anos também assumiu a órfã ZX-10RR de Misano em 2023. No próximo ano, Rabat alinhará com Puccetti desde o início pela primeira vez.

Puccetti vai receber da Kawasaki o mesmo equipamento que as motos de fábrica para 2024 e foi acordado um contrato de um ano com Rabat. O Campeão do Mundo de Moto2 de 2014 vai efetuar três testes antes da abertura da época.



"Estamos muito felizes por continuar a nossa colaboração com um piloto tão talentoso e profissional, com quem toda a nossa equipa se deu imediatamente bem", disse o Diretor de Equipa Manuel Puccetti. "Até agora, ele tem substituído outros pilotos sem que tenhamos tido a oportunidade de testar juntos. Por isso, estamos ainda mais satisfeitos por podermos disputar uma época completa com ele em 2024. A nossa preparação inclui testes de inverno em janeiro, tanto em Jerez como em Portimão, onde o Tito pode ganhar confiança na sua Ninja. A moto será mais competitiva do que a de 2023, também graças às actualizações da Concession Parts. O nosso objetivo é terminar regularmente entre os 10 primeiros".

Tendo em conta o número de participantes, os 10 primeiros resultados são já um objetivo elevado. Rabat vai dar o seu melhor.



"Estou muito feliz por termos chegado a um acordo que me permite ficar com a Kawasaki Puccetti Racing. Sempre tive uma boa relação com o Manuel e toda a equipa", acrescentou o espanhol. "Estou certo de que os nossos resultados serão melhores se eu puder participar nos testes de inverno e em todas as corridas, ao contrário do que acontecia anteriormente. Estou à espera de uma moto ainda mais competitiva e mal posso esperar para começar a minha época de 2024."