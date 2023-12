D34G Ducati avait un plan secret SBK avec Philipp Öttl

Depuis la mi-juillet, Philipp Öttl savait qu'il allait perdre sa place au sein de l'équipe Go Eleven Ducati du championnat du monde de Superbike, car celle-ci a été attribuée au vainqueur du MotoGP Andrea Iannone, qui reviendra en 2024 dans le monde de la course professionnelle après une suspension de quatre ans pour dopage.

Pour le Bavarois, les mois qui ont suivi ont été éprouvants pour les nerfs. Il avait finalement trouvé un accord verbal avec le team Motocorsa de Ducati et devait succéder à Axel Bassani, qui a signé un contrat avec l'équipe d'usine Kawasaki et a pris la place de Jonathan Rea, parti chez Yamaha.

Puis Michael Rinaldi, cinquième du championnat du monde, a frappé à la porte de Motocorsa, qui a dû céder sa place au champion Supersport Nicolo Bulega après trois ans dans l'équipe d'usine Ducati. Le chef d'équipe Lorenzo Mauri a préféré l'Italien Rinaldi, qui avait plus de succès, à Öttl, ce qui ne laissait plus qu'à l'Allemand du sud de passer chez Yamaha, où il a trouvé un nouveau foyer dans le team GMT94.

Öttl avait encore un atout dans sa manche, dont peu de gens avaient connaissance. Avec le directeur de l'équipe D34G-Ducati, Davide Giugliano, le père et manager de Philipp, Peter Öttl, a discuté de la possibilité d'envoyer son fils au championnat du monde de Superbike avec une Panigale V4R.

Le jeune homme de 27 ans a reçu le soutien du top management de Ducati, qui aurait aimé voir un pilote de l'important marché allemand sur l'une de leurs motos. Les sponsors de Philipp auraient suivi et les partenaires de D34G étaient également séduits par l'idée. Des discussions ont été menées avec le promoteur Dorna et l'équipe aurait obtenu une place de départ au moins pour les courses européennes. Comme il n'y a qu'un seul événement outre-mer en 2024, en Australie, Öttl aurait peut-être avalé cette pilule amère.

Des négociations ont eu lieu entre Giugliano et l'équipe Go Eleven pour qu'Öttl puisse continuer à courir avec son matériel de cette année. Mais les promesses de Go Eleven de soutenir Philipp le mieux possible se sont révélées peu solides. En réalité, le prix du leasing des motos était si élevé que D34G aurait presque pu acheter du nouveau matériel.

Au même moment, Öttl recevait l'offre de Yamaha et le patron de l'équipe, Christophe Guyot, insistait pour qu'elle soit signée rapidement, car nous étions déjà début novembre. Philipp a accepté l'offre et pilotera en 2024 une R1 soutenue par l'usine, ce qui enterre pour l'instant les plans de Giugliano en Superbike.

L'ancien pilote officiel Ducati reste avec sa troupe dans le championnat du monde Supersport, continue avec Oli Bayliss et a engagé un deuxième Australien, Tom Edwards. Tom sera toutefois absent lors de l'ouverture du championnat du monde en février dans son pays d'origine, car il n'est inscrit qu'au challenge européen WorldSSP.

"Je suis très satisfait de la composition des pilotes", a souligné Giugliano. "Oli doit grandir avec ses tâches, nous allons essayer de maximiser le travail effectué cette année. Les choses se sont un peu mal passées en raison de blessures, mais il a toute ma confiance. Je souhaite la bienvenue à Tom Edwards. Il a déjà montré une bonne vitesse et je pense qu'il peut obtenir de bons résultats avec notre équipe. Il sera intéressant de voir comment les deux Australiens se partageront le box".