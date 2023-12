D34G Ducati aveva un piano segreto per la SBK con Philipp Öttl

Philipp Öttl sapeva da metà luglio che avrebbe perso il suo posto nel team Go Eleven Ducati del Campionato Mondiale Superbike, in quanto il vincitore della MotoGP Andrea Iannone, che tornerà al professionismo nel 2024 dopo un divieto di doping di quattro anni, si è aggiudicato il contratto.

Sono stati mesi snervanti per il bavarese. Ha finalmente raggiunto un accordo verbale con il team Ducati Motocorsa ed è stato destinato a succedere ad Axel Bassani, che ha firmato un contratto con il team Kawasaki e ha preso il posto di Jonathan Rea, passato alla Yamaha.

Poi Michael Rinaldi, che ha concluso il campionato del mondo al quinto posto, ha bussato alla porta di Motocorsa, dovendo lasciare il suo posto dopo tre anni nel team Ducati Works per il campione Supersport Nicolo Bulega. Il boss del team Lorenzo Mauri ha preferito il più affermato Rinaldi a Öttl, il che significa che l'unica opzione rimasta al tedesco del sud era quella di passare alla Yamaha, dove ha trovato una nuova casa nel team GMT94.

Öttl aveva un altro asso nella manica che solo pochi conoscevano. Insieme al boss del team D34G-Ducati Davide Giugliano, il padre e il manager di Philipp, Peter Öttl, hanno discusso la possibilità di mandare il giovane nel Campionato Mondiale Superbike con una Panigale V4R.

Il 27enne aveva l'appoggio dei vertici Ducati, che avrebbero voluto vedere un pilota dell'importante mercato tedesco su una delle loro moto. Gli sponsor di Philipp sarebbero stati d'accordo con l'idea e anche i partner di D34G erano entusiasti dell'idea. Sono stati avviati colloqui con il promotore Dorna e la squadra avrebbe ottenuto un posto da titolare almeno per le gare europee. Poiché è previsto un solo evento all'estero, in Australia, nel 2024, Öttl potrebbe aver ingoiato questo boccone amaro.

Ci sono state trattative tra Giugliano e il Team Go Eleven per permettere a Öttl di continuare a correre con l'equipaggiamento di quest'anno. Tuttavia, le promesse di Go Eleven di fornire a Philipp il miglior supporto possibile si sono rivelate poco affidabili. In realtà, il prezzo del leasing per le biciclette era così alto che D34G avrebbe potuto quasi acquistare un equipaggiamento nuovo.

Allo stesso tempo, Öttl ha ricevuto l'offerta della Yamaha e il capo del team Christophe Guyot lo ha esortato a firmare in fretta perché era già l'inizio di novembre. Philipp ha accettato l'offerta e guiderà una R1 supportata dalla casa nel 2024, mettendo fine per il momento ai progetti di Giugliano in Superbike.

L'ex pilota Ducati rimarrà nel Campionato Mondiale Supersport con la sua squadra, continuerà con Oli Bayliss e ha firmato un secondo australiano, Tom Edwards. Tuttavia, Tom non sarà presente all'esordio del campionato mondiale in patria, a febbraio, perché è iscritto solo all'European WorldSSP Challenge.

"Sono molto soddisfatto della formazione dei piloti", ha sottolineato Giugliano. "Oli dovrebbe crescere con i suoi compiti, cercheremo di massimizzare il lavoro che abbiamo fatto quest'anno. Le cose sono state un po' sfortunate a causa degli infortuni, ma lui gode della mia piena fiducia. Vorrei dare il benvenuto a Tom Edwards. Ha già dimostrato una buona velocità e credo che possa ottenere buoni risultati con la nostra squadra. Sarà interessante vedere come i due australiani si divideranno i box".