A D34G Ducati tinha um plano secreto para as SBK com Philipp Öttl

Durante meses, o chefe de equipa da D34G, Davide Giugliano, considerou a possibilidade de inscrever um piloto no Campeonato do Mundo de Superbike de 2024. Porque é que os planos falharam e quem vai sentar-se nas suas duas motos de Supersport.

Philipp Öttl sabia, desde meados de julho, que iria perder o seu lugar na equipa Go Eleven Ducati do Campeonato do Mundo de Superbikes, uma vez que o vencedor do MotoGP, Andrea Iannone, que irá regressar às corridas profissionais em 2024 após uma proibição de doping de quatro anos, ficou com o contrato.

Foram uns meses de nervosismo para o bávaro. Iannone chegou finalmente a um acordo verbal com a equipa Ducati Motocorsa e foi escolhido para suceder a Axel Bassani, que assinou um contrato com a equipa de fábrica da Kawasaki e tomou o lugar de Jonathan Rea, que partiu para a Yamaha.

Depois, Michael Rinaldi, que terminou em quinto no campeonato do mundo, bateu à porta da Motocorsa, tendo de deixar o seu lugar após três anos na equipa de trabalho da Ducati para o campeão de Supersport Nicolo Bulega. O chefe de equipa Lorenzo Mauri preferiu o italiano Rinaldi, mais bem sucedido, a Öttl, o que significava que a única opção que restava ao sul-alemão era mudar para a Yamaha, onde encontrou uma nova casa na equipa GMT94.

Öttl tinha outro trunfo na manga que apenas algumas pessoas conheciam. Juntamente com o chefe de equipa da D34G-Ducati, Davide Giugliano, o pai e empresário de Philipp, Peter Öttl, discutiu se seria possível enviar o jovem para o Campeonato do Mundo de Superbike com uma Panigale V4R.

O jovem de 27 anos tinha o apoio da direção da Ducati, que gostaria de ver um piloto do importante mercado alemão numa das suas motos. Os patrocinadores de Philipp teriam concordado com a ideia e os parceiros da D34G também estavam interessados na ideia. Foram mantidas conversações com o promotor Dorna e a equipa teria tido um lugar de partida pelo menos para as corridas europeias. Como só há uma prova no estrangeiro, na Austrália, em 2024, Öttl pode ter engolido esta pílula amarga.

Houve negociações entre Giugliano e a equipa Go Eleven para permitir que Öttl continuasse a correr com o equipamento deste ano. No entanto, as promessas da Go Eleven de fornecer a Philipp o melhor apoio possível revelaram-se pouco fiáveis. Na realidade, o preço do aluguer das bicicletas era tão elevado que a D34G quase podia ter comprado equipamento novo.

Ao mesmo tempo, Öttl recebeu a oferta da Yamaha e o chefe de equipa Christophe Guyot instou-o a assinar rapidamente porque já estávamos no início de novembro. Philipp aceitou a oferta e vai correr numa R1 apoiada pela fábrica em 2024, pondo fim aos planos de Giugliano para as Superbike de momento.

O antigo piloto da Ducati works vai continuar no Campeonato do Mundo de Supersport com a sua equipa, vai continuar com Oli Bayliss e assinou com um segundo australiano, Tom Edwards. No entanto, Tom estará ausente da abertura do Campeonato do Mundo no seu país natal, em fevereiro, porque só está inscrito no Desafio Europeu WorldSSP.

"Estou muito contente com o alinhamento dos pilotos", sublinhou Giugliano. "Oli deve crescer com as suas tarefas, vamos tentar maximizar o trabalho que fizemos este ano. As coisas têm sido um pouco infelizes devido a lesões, mas ele goza da minha total confiança. Gostaria de dar as boas-vindas a Tom Edwards. Ele já demonstrou uma boa velocidade e acredito que pode alcançar bons resultados com a nossa equipa. Vai ser interessante ver como os dois australianos partilham as boxes".