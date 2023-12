Servus in Germania: Passaggio video SBK alternativo

Tra pochi giorni, l'emittente privata austriaca ServusTV cesserà le trasmissioni in Germania. Quali alternative hanno gli appassionati del Campionato mondiale Superbike per guardare la stagione 2024 in diretta.

Per anni, gli appassionati di motorsport in Germania e Austria hanno potuto seguire il Campionato Mondiale Superbike sull'emittente privata ServusTV in diretta, gratuitamente e in HD. Tuttavia, l'emittente, che appartiene a Red Bull Media House, si ritirerà dalla Germania alla fine dell'anno. I tifosi tedeschi hanno diverse opzioni per seguire in diretta i Campionati del Mondo 2024.

Eurosport, un'emittente sportiva appartenente a Discovery, ha un contratto con il promotore Dorna fino alla fine del 2025. Eurosport trasmette il Campionato mondiale Superbike e le sue classi di supporto in 32 Paesi, in Germania, Austria e Svizzera su base non esclusiva. Mentre Eurosport 1 può essere ricevuto gratuitamente via cavo, satellite e streaming, Eurosport 2 è disponibile solo sulla pay TV ed è incluso nei pacchetti di Discovery+, DAZN, Sky o Joyn.

Oltre a Eurosport 1, dove vengono trasmesse solo alcune gare, la SBK sarà disponibile gratuitamente solo in Germania sullo streaming di ServusTV. È sufficiente installare l'applicazione ServusTV sul televisore, come fanno i clienti con Netflix, Amazon o Disney. Anche i provider IPTV sono un'opzione.

Dorna stessa fornisce la copertura più completa attraverso il proprio sito web worldsbk.com con lo streaming Videopass, anche se non è gratuito. Per l'intera stagione 2024 è previsto un abbonamento di 69,90 euro. Questo abbonamento consente di accedere a tutti i contenuti del 2024 e fino alla prima gara del 2025! Il pass video non solo consente di accedere senza pubblicità a tutte le sessioni di tutte le classi nei fine settimana di gara. Include anche l'off-season, le interviste e l'archivio video di tutte le gare SBK dal 2006 in poi.

Naturalmente, tutti i flussi possono essere guardati anche tramite browser su laptop, computer desktop o tablet.