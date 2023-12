Servus na Alemanha: Passe de vídeo alternativo da SBK

Dentro de poucos dias, a emissora privada austríaca ServusTV deixará de transmitir na Alemanha. Quais as alternativas que os fãs do Campeonato do Mundo de Superbike têm para ver a época de 2024 em direto.

Durante anos, os fãs do desporto automóvel na Alemanha e na Áustria puderam acompanhar o Campeonato do Mundo de Superbike na emissora privada ServusTV, em direto, gratuitamente e em HD. No entanto, a emissora, que pertence à Red Bull Media House, vai retirar-se da Alemanha no final do ano. Os fãs na Alemanha têm várias opções para assistir ao Campeonato do Mundo de 2024 em direto.

O Eurosport, uma emissora desportiva pertencente à Discovery, tem um contrato com a promotora Dorna até ao final de 2025. O Eurosport transmite o Campeonato do Mundo de Superbike e as suas classes de apoio em 32 países, na Alemanha, Áustria e Suíça, numa base não exclusiva. Enquanto o Eurosport 1 pode ser recebido gratuitamente por cabo, satélite e streaming, o Eurosport 2 só está disponível na televisão paga e está incluído nos pacotes da Discovery+, DAZN, Sky ou Joyn.

Para além do Eurosport 1, onde apenas algumas das corridas são transmitidas, o SBK só estará disponível gratuitamente na Alemanha no stream ServusTV. Para tal, basta instalar a aplicação ServusTV on no televisor, tal como os clientes fazem com a Netflix, a Amazon ou a Disney. Os fornecedores de IPTV também são uma opção.

A própria Dorna oferece a cobertura mais completa através do seu próprio sítio Web worldsbk.com com o fluxo Videopass, embora não seja gratuito. É necessário pagar uma taxa de 69,90 euros para toda a época de 2024. Esta subscrição dá-lhe acesso a todos os conteúdos de 2024 e até à primeira corrida de 2025! O passe de vídeo não só lhe dá acesso sem anúncios a todas as sessões de todas as classes nos fins-de-semana de corrida. Inclui também a época baixa, entrevistas e o arquivo de vídeo de todas as corridas SBK a partir de 2006.

Naturalmente, todas as transmissões também podem ser vistas através do browser num portátil, computador de secretária ou tablet.