Levée d'alerte : l'équipe Pedercini sera encore là en 2024

En 2023 déjà, le Team Pedercini Racing, en abrégé TPR, n'était présent qu'à partir du coup d'envoi européen à Assen, et avait fait l'impasse sur les événements outre-mer en Australie et en Indonésie en début de saison.



Le 18 décembre, la Fédération internationale de motocyclisme (FIM) et le promoteur Dorna ont publié les listes de départ pour les championnats du monde SBK 2024 - le team Pedercini est absent de la catégorie supérieure Superbike.

"La liste des participants comprend les équipes qui participent à l'ensemble du championnat", a déclaré le chef d'équipe Lucio Pedercini à SPEEDWEEK.com. "Nous faisons l'impasse sur la première épreuve en Australie, qui est la seule en dehors de l'Europe. Pour nous, cela commencera à Barcelone. L'objectif est de faire un pas en avant par rapport à cette année et d'obtenir une moto compétitive soutenue par Kawasaki. Je travaille à tout mettre en place pour être prêt pour les tests de janvier".

Comme Pedercini l'avait déjà dit à ce portail de sports mécaniques début novembre, il continuera avec l'Espagnol Isaac Vinales, un cousin du pilote MotoGP Maverick. Cette saison, le pilote de 30 ans n'a réussi à entrer dans les points qu'une seule fois en 27 courses, à la 15e place de la première course à Donington Park, sur un matériel inférieur.

Depuis 1998, l'équipe Pedercini n'a manqué que trois événements du championnat du monde de Superbike : Les deux événements outre-mer au début de la saison 2023 en Australie et en Indonésie ainsi que la finale à Jerez, qui avait été ajoutée au calendrier pour remplacer l'Argentine. Lors de l'ouverture du championnat du monde 2024, le dernier week-end de février à Phillip Island, l'équipe sera absente pour la quatrième fois.