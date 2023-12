Via libera: il team Pedercini sarà presente anche nel 2024

Nel 2023, il Team Pedercini Racing, o TPR in breve, è stato coinvolto solo a partire dall'apertura europea di Assen, dopo aver saltato gli eventi oltreoceano in Australia e Indonesia all'inizio della stagione.



Il 18 dicembre, la Federazione Motociclistica Mondiale FIM e il promotore Dorna hanno pubblicato le liste di partenza per il Campionato del Mondo SBK 2024 - il team Pedercini manca dalla massima categoria Superbike.

"La lista di partenza comprende le squadre che partecipano all'intero campionato", ha dichiarato il Team Principal Lucio Pedercini a SPEEDWEEK.com. "Salteremo il primo evento in Australia, che è l'unico fuori dall'Europa. Per noi inizia a Barcellona. L'obiettivo è fare un passo avanti rispetto a quest'anno e avere una moto competitiva supportata da Kawasaki. Sto lavorando per preparare tutto per essere pronto per i test di gennaio".

Come Pedercini ha dichiarato a questo portale di motorsport all'inizio di novembre, continuerà ad affiancare lo spagnolo Isaac Vinales, cugino del pilota della MotoGP Maverick. In questa stagione, il 30enne è arrivato a punti solo una volta in 27 gare con un equipaggiamento inferiore: 15° nella prima gara a Donington Park.

Dal 1998, il team Pedercini ha saltato solo tre eventi del campionato mondiale Superbike: I due eventi all'estero all'inizio della stagione 2023 in Australia e Indonesia, oltre alla finale di Jerez, aggiunta al calendario in sostituzione dell'Argentina. La squadra salterà per la quarta volta l'apertura del Campionato del Mondo 2024, l'ultimo fine settimana di febbraio a Phillip Island.