Tudo limpo: a equipa Pedercini também estará presente em 2024

No início de novembro, Lucio Pedercini disse que a sua equipa Kawasaki estaria envolvida no Campeonato do Mundo de Superbike de 2024, mas não consta da lista oficial de partida. O italiano revelou os antecedentes ao SPEEDWEEK.com.

Em 2023, a Team Pedercini Racing, ou TPR, só esteve envolvida a partir da abertura europeia em Assen, tendo falhado os eventos internacionais na Austrália e na Indonésia no início da temporada.



A 18 de dezembro, a Federação Mundial de Motociclismo FIM e a promotora Dorna publicaram as listas de inscritos para o Campeonato do Mundo de SBK de 2024 - a equipa Pedercini está ausente da categoria de topo Superbike.

"A lista de inscritos inclui as equipas que participam em todo o campeonato", disse o Diretor de Equipa Lucio Pedercini ao SPEEDWEEK.com. "Estamos a faltar ao primeiro evento na Austrália, que é o único fora da Europa. Para nós, começa em Barcelona. O objetivo é dar um passo em frente em relação a este ano e ter uma moto competitiva apoiada pela Kawasaki. Estou a trabalhar na preparação de tudo para estar pronto para os testes em janeiro."

Como Pedercini disse a este portal de desporto motorizado no início de novembro, ele vai continuar com o espanhol Isaac Vinales, um primo do piloto de MotoGP Maverick. O piloto de 30 anos só terminou nos pontos uma vez em 27 corridas nesta temporada com equipamento inferior - 15º na primeira corrida em Donington Park.

Desde 1998, a equipa Pedercini só falhou três eventos do Campeonato do Mundo de Superbike: Os dois eventos no estrangeiro no início da época de 2023, na Austrália e na Indonésia, bem como a final em Jerez, que foi adicionada ao calendário em substituição da Argentina. A equipa vai falhar a abertura do Campeonato do Mundo de 2024 no último fim de semana de fevereiro em Phillip Island pela quarta vez.