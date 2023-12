Ce que le circuit de Crémone prévoit pour les débuts du Superbike

Le circuit de Crémone est un projet étonnant. Jusqu'à présent, il accueillait des track-days et même la série italienne n'y avait pas encore organisé de week-end de course. La surprise est d'autant plus grande lorsque Dorna a conclu un contrat de cinq ans avec la piste du nord de l'Italie pour organiser le championnat du monde de Superbike à partir de 2024. Les débuts sont prévus du 20 au 22 septembre.

D'ici là, certains travaux doivent encore être effectués pour obtenir l'homologation FIM Grade B nécessaire. L'une des mesures d'envergure est la construction de tribunes supplémentaires. "Nous avions initialement prévu ce projet pour 2026 ou 2027, mais nous l'avons maintenant avancé à 2024", a révélé le directeur général Alessandro Canevarolo. "Il y aura une tribune dans les virages 1 et 2 et une autre près des virages 4 à 6. Et il y aura une nouvelle tribune à la sortie du virage 13, où est également placée la sortie de la piste vers la voie des stands. L'investissement total s'élève à huit ou neuf millions d'euros".

L'une des critiques de la FIM concerne le dernier secteur, très étroit. "C'est dans les virages 11 à 13 que les modifications les plus significatives seront apportées à la configuration ; ils seront rendus beaucoup plus rapides", a expliqué le chef de piste. "Les virages 11 et 12 seront plus rapides d'environ 20 km/h, le virage 13 sera toujours plus rapide d'environ 7 km/h. Grâce à cette mesure, les pilotes pourront passer les virages 11 et 12 en troisième vitesse au lieu de la deuxième, et le virage 13 en deuxième vitesse au lieu de la première. Ceci est obtenu en modifiant les rayons et la pente. La longueur du circuit passera de 3704 à 3768 mètres".

Le circuit de Crémone est situé dans le triangle formé par les villes de Mantoue, Parme et Crémone, chacune à environ 30 minutes en voiture ; de Milan, il faut compter un peu plus d'une heure pour arriver au circuit. "Sur le week-end, nous comptons sur 50 à 60 000 spectateurs. Le vendredi, il y aura certainement moins de visiteurs, le samedi et le dimanche, nous sommes limités à 25 000. Il y aura suffisamment de places de parking et elles seront gratuites", a promis Canevarolo.

D'ailleurs, la vente des billets pour les tribunes existantes a déjà commencé !